Bankalarda yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz (%0) 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...
Son dönemde bankalar müşteri çekmek amacıyla cazip sıfır faizli kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Aralık ayı itibarıyla bu kampanyaların koşulları güncellendi. Daha önce 50 bin lira olarak belirlenen sıfır faizli kredi tavanı Aralık ayında 75 bin liraya yükseldi. Bu artış faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat yaratıyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:27