Kadraj Galeri Kadraj İkon Bankalarda yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz (%0) 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Bankalarda yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz (%0) 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Son dönemde bankalar müşteri çekmek amacıyla cazip sıfır faizli kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Aralık ayı itibarıyla bu kampanyaların koşulları güncellendi. Daha önce 50 bin lira olarak belirlenen sıfır faizli kredi tavanı Aralık ayında 75 bin liraya yükseldi. Bu artış faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat yaratıyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:27
Bankalardan yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz %0 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Bankaların müşteri çekme yarışında sıfır faizli kredi kampanyaları Aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor. Dijital bankacılık sayesinde vatandaşlar artık şubeye gitmeden sıfır faizli kredi başvurusunda bulunabiliyor. Onaylanan krediler hızlıca hesaplara aktarılırken kampanyalar arasında 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli seçenekler dikkat çekiyor.

Bankalardan yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz %0 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Findeks Notu ve Yeni Müşteri Şartı Önemli
Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarında genellikle "yeni müşteri olma" şartını arıyor. Ayrıca, bazı bankalar kredi başvurusunda bulunan müşterilerden yüksek Findeks kredi notu talep ediyor. Bu iki önemli koşulu sağlayan vatandaşlar, cazip kampanyalardan kolayca yararlanabiliyor.

Bankalardan yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz %0 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Hangi Banka Ne Sunuyor? İşte 9 Bankanın Sıfır Faizli Kredi Detayları
1. Enpara

Enpara: yeni müşterilerine 3 ay vadeli ve %0 faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Bankalardan yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz %0 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

ON Dijital Bankacılık

ON Dijital Bankacılık, 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sunarak müşterilerini memnun ediyor.

Bankalardan yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz %0 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Albaraka Türk

6 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli %0 faizli 15 bin TL finansman fırsatı Albaraka Türk'te mevcut.

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