Bankalarda yılbaşı fırsatı başladı! Faizsiz (%0) 75 BİN TL kredi verilecek! Enpara, TEB, Garanti, Akbank...

Findeks Notu ve Yeni Müşteri Şartı Önemli

Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarında genellikle "yeni müşteri olma" şartını arıyor. Ayrıca, bazı bankalar kredi başvurusunda bulunan müşterilerden yüksek Findeks kredi notu talep ediyor. Bu iki önemli koşulu sağlayan vatandaşlar, cazip kampanyalardan kolayca yararlanabiliyor.