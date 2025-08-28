Kadraj Galeri Kadraj İkon Bankalar şaşkına çevirdi: 200 bin lira birikimi olan aylık bu parayı alacak

Merkez Bankası kararı sonrası 200.000 TL mevduat ne kadar kazandırır? Akbank, ING, Odea ve diğer bankaların güncel %49'a varan faiz oranları ve net getiri hesaplama rehberi haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı son faiz kararı, birikimlerini Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendiren tasarruf sahiplerinin getiri beklentilerini yeniden şekillendirdi. Politika faizindeki değişim, bankaların mevduat faiz oranlarına hızla yansıdı ve bu durum, "200 bin TL mevduat ne kadar kazandırır?" sorusunu bir kez daha gündemin zirvesine taşıdı.

Daha önce %48-50 gibi oldukça cazip seviyelerde seyreden yıllık faiz oranları, son kararın ardından %36-49 bandına geriledi. Bu yeni dönemde, doğru bankayı seçmek ve faiz oranlarını dikkatle karşılaştırmak, birikimlerden elde edilecek getiriyi maksimize etmek için her zamankinden daha önemli hale geldi.

Haberimizde bankaların 200.000 TL'lik bir mevduat için sunduğu güncel faiz oranlarını, aylık net getirilerini ve vade sonu tutarlarını detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Mevduat faizinin nasıl hesaplandığını adım adım anlatacak ve banka seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair uzman ipuçları sunacağız.

200.000 TL AYLIK NET MEVDUAT GETİRİSİ KARŞILAŞTIRMASI (32 GÜN VADE)

Bankaların sunduğu faiz oranları, "hoş geldin" kampanyaları ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki tablo, 200.000 TL anapara için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net getiriyi ve bankaların güncel oranlarını göstermektedir. Bu oranlar, bankaların yeni müşteriler veya yeni fonlar için sunduğu en avantajlı teklifleri yansıtmaktadır.

Banka
Yıllık Faiz Oranı (%)
Aylık Net Getiri (TL)
Vade Sonu Toplam Tutar (TL)
Dikkat Çeken Detay
ING
%49,00
7.088 TL
207.088 TL
Turuncu Hesap ile günlük vadeli esnekliği
ON Dijital
%48,00
6.944 TL
206.944 TL
ON Plus katılımıyla 1 Milyon TL'ye kadar
Odea
%47,00
6.799 TL
206.799 TL
Oksijen Hesap ile geniş bakiye aralığı
CEPTETEB
%46,00
6.654 TL
206.654 TL
Marifetli Hesap'ta 90 gün geçerli oran
getirfinans
%46,00
6.654 TL
206.654 TL
Günlük vadeli hesap avantajı
Akbank
%45,00
6.510 TL
206.510 TL
Serbest Plus Hesap ile avantajlı faiz

Not: Tablodaki net getiri hesaplamaları, güncel %5 stopaj (gelir vergisi kesintisi) oranına göre yapılmıştır. Bu oran, resmi kararlarla değişebilir.

MEVDUAT FAİZİ NASIL HESAPLANIR? (ADIM ADIM ANLATIM)

Bankaların sunduğu "net getiri" rakamlarının arkasındaki matematiği anlamak, finansal okuryazarlığınızı artırır ve daha bilinçli kararlar vermenizi sağlar. İşte 32 günlük bir mevduat için net kazancınızı hesaplama adımları:

Brüt Faizi Hesaplama: İlk olarak, paranızın vergiler kesilmeden önce ne kadar kazandığını bulursunuz.

Formül: (Anapara / 100) x (Yıllık Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı

Örnek (ING %49 Oran İçin): (200.000 / 100) x (49 / 365) x 32 = 8.572 TL (Brüt Getiri)