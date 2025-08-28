Bankalar şaşkına çevirdi: 200 bin lira birikimi olan aylık bu parayı alacak

200.000 TL AYLIK NET MEVDUAT GETİRİSİ KARŞILAŞTIRMASI (32 GÜN VADE)

Bankaların sunduğu faiz oranları, "hoş geldin" kampanyaları ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki tablo, 200.000 TL anapara için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net getiriyi ve bankaların güncel oranlarını göstermektedir. Bu oranlar, bankaların yeni müşteriler veya yeni fonlar için sunduğu en avantajlı teklifleri yansıtmaktadır.

Banka Yıllık Faiz Oranı (%) Aylık Net Getiri (TL) Vade Sonu Toplam Tutar (TL) Dikkat Çeken Detay ING %49,00 7.088 TL 207.088 TL Turuncu Hesap ile günlük vadeli esnekliği ON Dijital %48,00 6.944 TL 206.944 TL ON Plus katılımıyla 1 Milyon TL'ye kadar Odea %47,00 6.799 TL 206.799 TL Oksijen Hesap ile geniş bakiye aralığı CEPTETEB %46,00 6.654 TL 206.654 TL Marifetli Hesap'ta 90 gün geçerli oran getirfinans %46,00 6.654 TL 206.654 TL Günlük vadeli hesap avantajı Akbank %45,00 6.510 TL 206.510 TL Serbest Plus Hesap ile avantajlı faiz

Not: Tablodaki net getiri hesaplamaları, güncel %5 stopaj (gelir vergisi kesintisi) oranına göre yapılmıştır. Bu oran, resmi kararlarla değişebilir.