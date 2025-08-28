Bankalar şaşkına çevirdi: 200 bin lira birikimi olan aylık bu parayı alacak

Merkez Bankası kararı sonrası 200.000 TL mevduat ne kadar kazandırır? Akbank, ING, Odea ve diğer bankaların güncel %49'a varan faiz oranları ve net getiri hesaplama rehberi haberimizde.
Bankaların sunduğu faiz oranları, "hoş geldin" kampanyaları ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki tablo, 200.000 TL anapara için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net getiriyi ve bankaların güncel oranlarını göstermektedir. Bu oranlar, bankaların yeni müşteriler veya yeni fonlar için sunduğu en avantajlı teklifleri yansıtmaktadır.
|
Banka
|
Yıllık Faiz Oranı (%)
|
Aylık Net Getiri (TL)
|
Vade Sonu Toplam Tutar (TL)
|
Dikkat Çeken Detay
|
ING
|
%49,00
|
7.088 TL
|
207.088 TL
|
Turuncu Hesap ile günlük vadeli esnekliği
|
ON Dijital
|
%48,00
|
6.944 TL
|
206.944 TL
|
ON Plus katılımıyla 1 Milyon TL'ye kadar
|
Odea
|
%47,00
|
6.799 TL
|
206.799 TL
|
Oksijen Hesap ile geniş bakiye aralığı
|
CEPTETEB
|
%46,00
|
6.654 TL
|
206.654 TL
|
Marifetli Hesap'ta 90 gün geçerli oran
|
getirfinans
|
%46,00
|
6.654 TL
|
206.654 TL
|
Günlük vadeli hesap avantajı
|
Akbank
|
%45,00
|
6.510 TL
|
206.510 TL
|
Serbest Plus Hesap ile avantajlı faiz
Not: Tablodaki net getiri hesaplamaları, güncel %5 stopaj (gelir vergisi kesintisi) oranına göre yapılmıştır. Bu oran, resmi kararlarla değişebilir.