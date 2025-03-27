Kadraj Galeri Kadraj İkon Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin netleşmesiyle birlikte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Tatil öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar bankaların bayram süresince hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma durumu hakkında tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:23
Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili önemli bir açıklama yaparak kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu açıklama ile vatandaşlar için 9 günlük tatil fırsatını doğururken bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Bayram tatili öncesi bankacılık hizmetlerine dair gözler bankaların ne zaman açılacağına çevrildi.

Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Bankalar Bayramda Hizmet Verecek mi?

Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel bankalar, resmi tatillerde olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de hizmet vermeyecek.

Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Bankaların kapalı olacağı tarihler ise şöyle:

30 Mart 2025 Pazar (Bayramın 1. Günü): Pazar günü zaten bankalar çalışmıyor.

31 Mart 2025 Pazartesi – 1 Nisan 2025 Salı (Bayramın 2. ve 3. Günü): Bankalar hizmet vermeyecek.

2 Nisan 2025 Çarşamba – 4 Nisan 2025 Cuma: Resmi tatil sonrası idari izin nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek.

5-6 Nisan 2025 (Hafta Sonu): Cumartesi ve pazar günleri bankalar zaten çalışmıyor.

Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Bankalar Ne Zaman Açılacak?

Ramazan Bayramı ve idari izinlerin sona ermesiyle birlikte bankalar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten sonra vatandaşlar, şubelerden tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Bayram Tatilinde Bankacılık İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Bankaların fiziki şubeleri kapalı olacak ancak vatandaşlar alternatif yöntemlerle finansal işlemlerini sürdürebilecek.

İşte kullanılabilecek seçenekler:

Mobil ve İnternet Bankacılığı: Havale, EFT, fatura ödeme gibi birçok işlem, dijital bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ATM'ler: Nakit çekim ve yatırma işlemleri ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek.

Müşteri Hizmetleri: Bankaların çağrı merkezleri, belirli işlemler için bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.