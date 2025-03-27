Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili önemli bir açıklama yaparak kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu açıklama ile vatandaşlar için 9 günlük tatil fırsatını doğururken bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Bayram tatili öncesi bankacılık hizmetlerine dair gözler bankaların ne zaman açılacağına çevrildi.