Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 2-3-4 Nisan banka çalışma saatleri 2025!
2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin netleşmesiyle birlikte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Tatil öncesinde işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar bankaların bayram süresince hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma durumu hakkında tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:23