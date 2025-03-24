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Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 120.000 TL'nin 32 günlük getirisi konusunda en yüksek kazancı sunan 10 banka sıralandı. İşte güncel faiz oranları ve en fazla kazandıran bankalar!

Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:08
Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

120.000 TL'nin 32 günlük kazancı bankalara göre değişiklik gösteriyor. Güncel faiz oranlarını takip ederek en iyi getiriyi sunan bankayı seçmek mümkün. Dijital bankacılık üzerinden yapılan vadeli mevduat hesapları, geleneksel şubelere kıyasla daha avantajlı faiz oranları sunabiliyor.

Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

📊 En Yüksek Faiz Veren Bankalar (Güncel Oranlar)

Aşağıdaki tablo, 120.000 TL mevduatın 32 gün sonunda ne kadar kazandırdığını net şekilde gösteriyor. Hesaplamalar, stopaj kesintisi dahil edilmeden hazırlandı.

Banka ve Ürün Adı Faiz Oranı Vade Sonu Tutar Net Kazanç
ON ON Plus %48,5 124.337 TL +4.337 TL
TEB Marifetli Hesap %46 124.114 TL +4.114 TL

Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu
Odeabank Oksijen Hesap %47 124.203 TL +4.203 TL
Fibabanka Kiraz Hesap %47 124.203 TL +4.203 TL

Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu
Akbank Vadeli Mevduat %46 124.114 TL +4.114 TL
Enpara.com Vadeli %35,5 123.175 TL +3.175 TL
İş Bankası Vadeli TL %39,5 123.532 TL +3.532 TL
Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Stopaj Kesintisi: Kazancınızdan %15 stopaj kesileceğini unutmayın.