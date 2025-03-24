Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

120.000 TL'nin 32 günlük kazancı bankalara göre değişiklik gösteriyor. Güncel faiz oranlarını takip ederek en iyi getiriyi sunan bankayı seçmek mümkün. Dijital bankacılık üzerinden yapılan vadeli mevduat hesapları, geleneksel şubelere kıyasla daha avantajlı faiz oranları sunabiliyor.