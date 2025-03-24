Bankada 120.000 TL’si olanın 32 günlük faizle alacağı para belli oldu

Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 120.000 TL'nin 32 günlük getirisi konusunda en yüksek kazancı sunan 10 banka sıralandı. İşte güncel faiz oranları ve en fazla kazandıran bankalar!
Aşağıdaki tablo, 120.000 TL mevduatın 32 gün sonunda ne kadar kazandırdığını net şekilde gösteriyor. Hesaplamalar, stopaj kesintisi dahil edilmeden hazırlandı.
|Banka ve Ürün Adı
|Faiz Oranı
|Vade Sonu Tutar
|Net Kazanç
|ON ON Plus
|%48,5
|124.337 TL
|+4.337 TL
|TEB Marifetli Hesap
|%46
|124.114 TL
|+4.114 TL