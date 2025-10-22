Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Uzmanlar özellikle İstanbul ve çevresinde ani hava değişimlerinin 'karambol etkisi' yaratabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte 22 Ekim hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:22