Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Uzmanlar özellikle İstanbul ve çevresinde ani hava değişimlerinin 'karambol etkisi' yaratabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte 22 Ekim hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya yağışlı ve zaman zaman sertleşen hava koşullarıyla giriyor. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanaklar etkili olacak.

Yurdun Batısı ve Güneyinde Sağanak Uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu da yağış alacak.

Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri, Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi ve Edirne'nin güneyi de ıslanacak bölgeler arasında yer alıyor.

Muğla çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırıma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Sabah Saatlerinde Sis ve Pus Etkili Olacak

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz bölgesinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle özellikle sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerekiyor.