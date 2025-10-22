Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...

Yurdun Batısı ve Güneyinde Sağanak Uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu da yağış alacak.

