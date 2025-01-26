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Bakara Suresi'nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyan Miraç Gecesi'nde önemli olaylar gerçekleşmiştir. Beş vakit namaz bu gece farz kılınmış, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in önemli bir bölümü olan "Amenerrasulü" ayetleri nazil olmuştur. İşte Amenerrasulü (Bakara suresinin son iki ayeti) Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:36
Bakara Suresi’nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Miraç Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği ve ümmeti için üç önemli hediye ile geri döndüğü gece olarak kutlanır. Bu hediyeler, Müslümanların ibadet hayatını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alır.

Bakara Suresi’nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

Miraç Gecesi'nde nazil olan Bakara Suresi'nin son iki ayeti, halk arasında "Amenerrasulü" olarak bilinir.

Bakara Suresi’nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

Bakara suresi toplamda 286 ayetten oluşmuştur. Bu surenin son iki ayeti, Âmene'r-Rasûlü olarak bilinmektedir. İslam aleminde devamlı okunan bu güçlü dua, kişiyi manevi açıdan korumaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) bu faziletli dua için buyuruyor ki; "Her kim geceleyin Bakara Suresi'nin bu iki ayetinden okursa ona yeter." Önemli bir yere sahip bu duanın okunuşu ve meali de merak edilen bir konudur.

Bakara Suresi’nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

Bakara Suresi Son 2 Ayeti Arapça- Türkçe Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

"Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"

Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn(mu'minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta'nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va'fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

Bakara Suresi’nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!

Bakara Suresi Son 2 Ayeti Anlamı

(285)

Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır." dediler.

(286)

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!