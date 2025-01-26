Bakara Suresi'nin son iki ayeti nedir? Miraç gecesinde indirilen Amenerrasulü Türkçe ve Arapça anlamı!
İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyan Miraç Gecesi'nde önemli olaylar gerçekleşmiştir. Beş vakit namaz bu gece farz kılınmış, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in önemli bir bölümü olan "Amenerrasulü" ayetleri nazil olmuştur. İşte Amenerrasulü (Bakara suresinin son iki ayeti) Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:36