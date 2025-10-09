Bağırsak sorununa nokta koyun! Bilim insanları açıklıyor: Beyaz ekmek yerine bunu yiyin…

BAĞIRSAK SORUNUNA NOKTA KOYUN!

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yollarından biri, dirençli nişasta adı verilen özel bir lif türünden zengin gıdalar tüketmek. Uzmanlara göre her öğün, aslında bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop için bir "akşam yemeği daveti" anlamına geliyor.

Bu mikroplar, yani bağırsak mikrobiyomu, tükettiklerimizden doğrudan etkileniyor. Bilim insanları, doğru besinlerle beslendiğimizde mikropların sağlığı destekleyen faydalı bileşikler ürettiğini ancak işlenmiş, lifsiz gıdalarla beslendiğimizde bu dengenin bozulduğunu, iltihaplanmanın arttığını ve kronik hastalık riskinin yükseldiğini belirtiyor.

Bu uyarı, Orlando'daki AdventHealth Metabolizma ve Diyabet Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan yardımcı araştırmacı ve kayıtlı diyetisyen Karen Corbin'den geldi. Corbin, "Bağırsak mikroplarınıza iyi bakarsanız, onlar da size iyi bakar" diyerek lif açısından zengin beslenmenin uzun vadeli sağlık üzerindeki önemine dikkat çekti.