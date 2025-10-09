Kadraj Galeri Kadraj İkon Bağırsak sorununa nokta koyun! Bilim insanları açıklıyor: Beyaz ekmek yerine bunu yiyin…

Son araştırmalar, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrobun yediklerimizle doğrudan şekillendiğini gösteriyor. Özellikle dirençli nişasta açısından zengin besinler, bu mikropları besleyerek iltihabı azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve hatta kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Peki bağırsak sorunlarına ne iyi gelir? İşte uzmanlardan tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 09.10.2025 15:25
Yanlış beslenme alışkanlıklarıyla, her lokmada bağırsaktaki milyonlarca mikrop da besleniyor. Uzmanlar, "Her öğünde bağırsak mikroplarınızı da besliyorsunuz" diyerek, beyaz ekmek gibi lifsiz gıdalar yerine nasıl beslenmesi gerektiğini açıklıyor. Peki bağırsak sorunu olanlar ne yapmalı?

BAĞIRSAK SORUNUNA NOKTA KOYUN!

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yollarından biri, dirençli nişasta adı verilen özel bir lif türünden zengin gıdalar tüketmek. Uzmanlara göre her öğün, aslında bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop için bir "akşam yemeği daveti" anlamına geliyor.

Bu mikroplar, yani bağırsak mikrobiyomu, tükettiklerimizden doğrudan etkileniyor. Bilim insanları, doğru besinlerle beslendiğimizde mikropların sağlığı destekleyen faydalı bileşikler ürettiğini ancak işlenmiş, lifsiz gıdalarla beslendiğimizde bu dengenin bozulduğunu, iltihaplanmanın arttığını ve kronik hastalık riskinin yükseldiğini belirtiyor.

Bu uyarı, Orlando'daki AdventHealth Metabolizma ve Diyabet Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan yardımcı araştırmacı ve kayıtlı diyetisyen Karen Corbin'den geldi. Corbin, "Bağırsak mikroplarınıza iyi bakarsanız, onlar da size iyi bakar" diyerek lif açısından zengin beslenmenin uzun vadeli sağlık üzerindeki önemine dikkat çekti.

Corbin'e göre bağırsak mikroplarımız doğru şekilde beslenmediğinde, adeta açlıktan ölürler. Hatta bu mikroplar, enerji bulamadıklarında bağırsağın mukus tabakasını parçalayarak sağlıksız bileşikler üretirler.

Bağırsak mikroplarınızı mutlu etmek için:

- Ultra işlenmiş gıdaları sınırlayın

- Lif ve dirençli nişasta içeren doğal gıdalar tüketin

Bu gıdalar arasında fasulye, bezelye, mercimek, yeşil muz, elma, armut, arpa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar bulunur.

Sağlık uzmanları, yetişkinlerin günde ortalama 28 gram lif tüketmesini öneriyor. Ancak çoğu insan bu miktarın çok altına düşüyor. Lifli gıdaları artırdığınızda, otomatik olarak dirençli nişasta alımınız da artar.

Corbin, "Basit bir değişimle bile fark yaratabilirsiniz" diyor. "Örneğin beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih edin. Her gün kendinize şu soruyu sorun: Bugün bağırsak mikrobiyomumu besledim mi? Eğer cevap hayırsa, öğünlerinizi iyileştirmenin yollarını arayın."

MİKROBİYOMUNUZU LİF İLE BESLEYİN

Bağırsak mikroplarının çoğu, kolon olarak bilinen kalın bağırsağınızda yaşar ve lifle beslenir. Vücudumuz lifleri sindiremez, ancak mikroplarımız lifleri parçalayarak kısa zincirli yağ asitleri üretir.

Bu yağ asitleri:

- İltihabı azaltır

- İştahı dengeleyen GLP-1 hormonunun üretimini teşvik eder

- Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur

Özellikle dirençli nişasta, mikroplar tarafından bütirat adlı faydalı bir asite dönüştürülür. Bütirat, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.