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Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan şiddetli deprem, dünyaca ünlü kehanetleriyle tanınan Baba Vanga'nın yıllar önce dile getirdiği uyarıları yeniden gündeme getirdi. Yıllar önceki öngörüsüyle dikkat çeken Baba Vanga'nın Kamçatka depremiyle ilgili kehaneti, bölgedeki sarsıntının ardından büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar önce yapılan bu uyarının gerçekleşmesi, kehanetlere inananlar arasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İste Baba Vanga'nın deprem kehaneti!

Giriş Tarihi: 30.07.2025 16:20
Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 8.8 şiddetindeki deprem Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda gerçekleşti. Bölgedeki bu büyük felaket, yıllar önce Baba Vanga'nın Kamçatka için yaptığı deprem kehanetini yeniden gündeme taşıdı. Ünlü kahin Baba Vanga'nın yıllar öncesinden dile getirdiği uyarılar, gerçekleşen depremle birlikte bir kez daha doğrulanmış oldu. İşte Baba Vanga'nın yıllar önceki Kamçatka uyarısı!

Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

KAMÇATKA DEPREMİ VE TSUNAMİ 1999 KEHANETİNİ YENİDEN HATIRLATTI

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, Çarşamba sabahı 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası ile Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nı da etkisi altına aldı. Bu büyük felaket, 1999 yılında Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki'nin "Gördüğüm Gelecek" adlı çizgi romanında yer alan kehaneti tekrar gündeme getirdi.

Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

Tatsuki'nin eserinde, 5 Temmuz 2025 tarihinde Japonya'nın güneyinde büyük bir felaket yaşanacağı öngörülüyordu. Beklenen olay o gün gerçekleşmemekle birlikte, 25 gün sonra yaşanan Kamçatka depremi ve tsunaminin ardından pek çok kişi, manga sanatçısının kehanetinin sadece belirli bir tarihe değil, temmuz ayının genel bir dönemi için uyarı niteliğinde olduğunu düşünmeye başladı.

Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

RYO TATSUKİ KEHANETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremin ardından sosyal medyada Ryo Tatsuki'nin manga kehanetiyle ilgili yorumlar art arda gelirken, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı, "Tarih tam nokta atışı değil ama Ryo Tatsuki'ye saygı duymamak elde değil" sözleriyle dikkat çekti.

Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

Japonya'da sosyal medya kullanıcıları konuyu yeniden gündeme taşırken, kehanetin etkisi yalnızca dijital dünyayla sınırlı kalmadı. Hong Kong'dan Japonya'ya haziran sonu ve temmuz başı için yapılan uçak rezervasyonlarında yüzde 83 oranında düşüş yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Bu durum, manga kehanetinin toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.