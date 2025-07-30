Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!

Tatsuki'nin eserinde, 5 Temmuz 2025 tarihinde Japonya'nın güneyinde büyük bir felaket yaşanacağı öngörülüyordu. Beklenen olay o gün gerçekleşmemekle birlikte, 25 gün sonra yaşanan Kamçatka depremi ve tsunaminin ardından pek çok kişi, manga sanatçısının kehanetinin sadece belirli bir tarihe değil, temmuz ayının genel bir dönemi için uyarı niteliğinde olduğunu düşünmeye başladı.