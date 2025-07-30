Baba Vanga’nın deprem kehaneti: Yıllar önce söyledi Kamçatka’da gerçek oldu!
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan şiddetli deprem, dünyaca ünlü kehanetleriyle tanınan Baba Vanga'nın yıllar önce dile getirdiği uyarıları yeniden gündeme getirdi. Yıllar önceki öngörüsüyle dikkat çeken Baba Vanga'nın Kamçatka depremiyle ilgili kehaneti, bölgedeki sarsıntının ardından büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar önce yapılan bu uyarının gerçekleşmesi, kehanetlere inananlar arasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İste Baba Vanga'nın deprem kehaneti!
Giriş Tarihi: 30.07.2025 16:20