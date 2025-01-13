Kadraj Galeri Kadraj İkon Ayşe Barım'ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Ayşe Barım'ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" ekosisteminde lağım patladı. Sondajı derine vurdukça skandallar ayyuka çıktı. Kaşesi sistemin elinde olan oyuncular ve sistem dışına itilen oyuncular birbirine düştü. Hazal Kaya ve Bergüzar Korel "Kadın hakları" argümanına sığındı. Nitekim hakkı yenilen, sanat icra edemez hale gelen, intihara sürüklenen kadın sanatçılar görmezden gelindi. Korel'in eşi Halit Ergenç için "Ayşe Barım'a boyun eğmiş" yorumları yapılırken Elçin Sangu mafyatik "tekelleşme" çarkındaki ahbap-çavuş ilişkilerine dikkat çekti. Peki, kim ne dedi? Takvim.com.tr sinema ve dizi sektörünün nabzını tuttu.

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Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:37
Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Türkiye son günlerde 'Ayşe Barım' ismini çok sık duyar oldu.

Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Hazal Kaya ve birçok ünlü ismin menajeri olan bu şahıs, ID İletişim çatısı altında bir tekelleşme çarkı kurup kendi ekosistemini inşa ettiği ortaya çıktı.

Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Oluşturulan korku imparatorluğu sistem dışına itilen sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Rekabet Kurulu iddialar üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, MASAK ve Siber Suçlar devreye girdi.

Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi

Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.