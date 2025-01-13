Ayşe Barım'ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi
Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" ekosisteminde lağım patladı. Sondajı derine vurdukça skandallar ayyuka çıktı. Kaşesi sistemin elinde olan oyuncular ve sistem dışına itilen oyuncular birbirine düştü. Hazal Kaya ve Bergüzar Korel "Kadın hakları" argümanına sığındı. Nitekim hakkı yenilen, sanat icra edemez hale gelen, intihara sürüklenen kadın sanatçılar görmezden gelindi. Korel'in eşi Halit Ergenç için "Ayşe Barım'a boyun eğmiş" yorumları yapılırken Elçin Sangu mafyatik "tekelleşme" çarkındaki ahbap-çavuş ilişkilerine dikkat çekti. Peki, kim ne dedi? Takvim.com.tr sinema ve dizi sektörünün nabzını tuttu.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:37