Ayçiçek yağı fiyatına ŞOK indirim! 97.00 TL'ye düştü!

Mutfak bütçenizi korumak için en ucuz 1 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Migros, CarrefourSA ve diğer marketlerdeki güncel fiyat listesi ve tasarruf ipuçları burada.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 08:49
Ağustos ayının artık sonuna yaklaşılırken market raflarından gelen yeni haberler, ayçiçek yağı almayı düşünenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bu yazımızda, güncel indirimleri mercek altına alıyor, 1 litrelik ayçiçek yağı için en uygun fiyatları karşılaştırıyor ve bütçenizi korumanıza yardımcı olacak değerli ipuçları sunuyoruz.

GÜNCEL 1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI: HANGİ MARKET NE KADAR?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konu, temel gıda ürünlerindeki güncel fiyatlardır. Yaptığımız son fiyat araştırmasına göre, büyük zincir marketler arasında 1 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında rekabetçi bir tablo ortaya çıkıyor. İşte en güncel verilerle market market fiyat analizi:

Migros Ayçiçek Yağı 1 lt: Migros, kendi markasıyla sunduğu ayçiçek yağı için litre başına 97,00 TL gibi oldukça rekabetçi bir fiyat belirlemiş durumda. Bu fiyat, şu anki listede en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Online alışverişlerde kargo ücretinin ayrıca hesaplanması gerektiğini unutmamak önemlidir.

CarrefourSA Ayçiçek Yağı 1 lt: CarrefourSA da kendi markasıyla benzer bir fiyat politikası izliyor. 1 litrelik CarrefourSA marka ayçiçek yağı, 97,90 TL'den satışa sunuluyor. Migros ile arasındaki çok küçük fark, bu iki marketi en ucuz ayçiçek yağı arayışında başa baş bir konuma getiriyor.

Diğer Seçenekler (Pazar Yeri): Pazar yerlerinde farklı markalar da bulunabiliyor. Örneğin, Gökkız markalı 1 litrelik ayçiçek yağı, bir satıcı tarafından 107,01 TL'den listelenmiş. Bu tür online platformlarda satıcı komisyonları ve kargo ücretleri fiyatı doğrudan etkilediği için genellikle zincir marketlerin kendi markalarına göre daha yüksek kalabilmektedir.