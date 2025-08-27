Ayçiçek yağı fiyatına ŞOK indirim! 97.00 TL’ye düştü!

Diğer Seçenekler (Pazar Yeri): Pazar yerlerinde farklı markalar da bulunabiliyor. Örneğin, Gökkız markalı 1 litrelik ayçiçek yağı, bir satıcı tarafından 107,01 TL'den listelenmiş. Bu tür online platformlarda satıcı komisyonları ve kargo ücretleri fiyatı doğrudan etkilediği için genellikle zincir marketlerin kendi markalarına göre daha yüksek kalabilmektedir.