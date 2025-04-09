Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Hayvansal Menşeli Parçalar İçeren Ürünlerde Şeffaflık Zorunluluğu

Yeni tebliğe göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere Ticaret Bakanlığının sorumluluğundaki tüm tüketici ürünlerinde, eğer hayvansal menşeli parça bulunuyorsa, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği hakkında tüketicilere bilgi verilmesi zorunlu hale geldi.