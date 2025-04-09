Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu
Ticaret Bakanlığı tüketicilerin hayvansal menşeli içeriklere sahip ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ tekstil ve ayakkabı gibi ürünlerde yer alan hayvansal parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin ürün üzerinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesini zorunlu kılıyor.
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:45