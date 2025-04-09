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Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin hayvansal menşeli içeriklere sahip ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ tekstil ve ayakkabı gibi ürünlerde yer alan hayvansal parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin ürün üzerinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesini zorunlu kılıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:45
Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmesi amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hayvansal menşeli parçaların hangi hayvandan elde edildiğini belirten bilgilere ulaşımı zorunlu hale getirdi.

Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Hayvansal Menşeli Parçalar İçeren Ürünlerde Şeffaflık Zorunluluğu

Yeni tebliğe göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere Ticaret Bakanlığının sorumluluğundaki tüm tüketici ürünlerinde, eğer hayvansal menşeli parça bulunuyorsa, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği hakkında tüketicilere bilgi verilmesi zorunlu hale geldi.

Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Tüketiciler artık bu bilgiyi ürünün etiketinde, ambalajında veya eşlik eden belgelerde bulabilecekler.

Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Tüketicilere Açık ve Anlaşılır Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı hayvansal menşeli parçaların hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin, tüketicilere açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde sunulması gerektiğini vurguladı.

Ayakkabı ve kıyafet alırken bakmadan geçmeyin! Artık etikette bunları yazmak zorunlu

Özellikle bu bilgilendirme, ürünün etiketinde veya ambalajında yer alabileceği gibi uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak.