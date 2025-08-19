Kadraj Galeri Kadraj İkon AUZEF MEZUNİYET SINAV TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı başvuruları ne zaman, kimler girebilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), öğrencilerin mezuniyet sürecini hızlandırmak için üç ders sınavı başvuru ve tarihlerini açıkladı. Güz ve Bahar dönemi sınavlarını tamamlayan öğrenciler mezuniyet için gerekli olan eksik derslerini bu sınavlarda tamamlama fırsatı bulacak.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:42
2024-2025 eğitim yılı AUZEF sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler mezuniyet için düzenlenecek üç ders sınavına çevrildi. Öğrenciler mezun olabilmek için bu sınava katılmak zorundalar.

18 Ağustos 2025'te başlayan başvurular için son tarih 25 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

AUZEF öğrencileri, başvurularını aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru adımları şu şekilde:

Web sitesine giriş yaptıktan sonra AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklayın.

Açılan menüden Başvurularım sekmesine girin.

"Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları" bölümünden ilgili ders veya dersler için başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru süresi 25 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak.

Kimler Üç Ders Sınavına Katılabilir?

AUZEF mezuniyet sınavına katılacak öğrenciler için şartlar net olarak belirlendi:

Tüm dönemlerde en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girebilir.

Başarısız dersi olmayan ancak mezuniyet için gereken minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC veya DD harf notu ile geçmiş en fazla üç ders için sınava katılabilir.

Öğrenciler, sınava girmek istedikleri dersleri daha önce almış olmalı; daha önce hiç almadıkları derslerden sınava girilemez.

Zorunlu staj, uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Ders intibakı veya birleştirmesi olan öğrenciler, güncel ders ve not durumuna göre sınava alınır.