AUZEF MEZUNİYET SINAV TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı başvuruları ne zaman, kimler girebilir?

Kimler Üç Ders Sınavına Katılabilir?

AUZEF mezuniyet sınavına katılacak öğrenciler için şartlar net olarak belirlendi:

Tüm dönemlerde en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girebilir.

Başarısız dersi olmayan ancak mezuniyet için gereken minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC veya DD harf notu ile geçmiş en fazla üç ders için sınava katılabilir.

Öğrenciler, sınava girmek istedikleri dersleri daha önce almış olmalı; daha önce hiç almadıkları derslerden sınava girilemez.

Zorunlu staj, uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Ders intibakı veya birleştirmesi olan öğrenciler, güncel ders ve not durumuna göre sınava alınır.