Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bu sezon neler olacak? Opera, bale, sergi ve tiyatro takvimi belli oldu! Kuğu Gölü'nden Dali'ye...

Dünya Sanatının Ustaları İstanbul'da

AKM, bu sezon resim sanatının dev isimlerini de ağırlıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan üç büyük sergi "Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları", "Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru" ve "Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası" yıl sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak.