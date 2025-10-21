Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bu sezon neler olacak? Opera, bale, sergi ve tiyatro takvimi belli oldu! Kuğu Gölü'nden Dali'ye...
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir başlangıç yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geçtiğimiz yıl AKM'de 2.390 etkinlikle 2,5 milyondan fazla sanatseveri ağırladık. Bu yıl hedefimiz çok daha fazlası; İstanbul'u kültür ve sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek.' sözleriyle yeni sezonun heyecanını paylaştı. Peki AKM'de bu yıl hangi gösteriler var? İşte operadan baleye, tiyatrodan caza yeni dönemin programı...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:04