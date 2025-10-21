Kadraj Galeri Kadraj İkon Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bu sezon neler olacak? Opera, bale, sergi ve tiyatro takvimi belli oldu! Kuğu Gölü'nden Dali'ye...

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir başlangıç yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geçtiğimiz yıl AKM'de 2.390 etkinlikle 2,5 milyondan fazla sanatseveri ağırladık. Bu yıl hedefimiz çok daha fazlası; İstanbul'u kültür ve sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek.' sözleriyle yeni sezonun heyecanını paylaştı. Peki AKM'de bu yıl hangi gösteriler var? İşte operadan baleye, tiyatrodan caza yeni dönemin programı...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:04
Yeni sezonda Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları, klasik müzikten halk danslarına uzanan geniş bir yelpazede sahneye taşınıyor.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) "Denizbank Konserleri Sezon Açılış Konseri" ile başlayan programda, 24 Ekim'de genç piyanist Can Saraç, Ulvi Cemal Erkin'in "Piyano Konçertosu"nu seslendirecek.

29 Ekim'de Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" adlı özel temsiliyle sahne alırken; 30 Ekim'de TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, klasik big band geleneğini modern cazla buluşturan özel bir konser verecek.

Cumhuriyet coşkusunu doruğa taşıyacak bir diğer etkinlik ise, 26 Ekim'de gerçekleştirilecek "İstanbul Filarmoni Orkestrası Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri" olacak.

Dünya Sanatının Ustaları İstanbul'da

AKM, bu sezon resim sanatının dev isimlerini de ağırlıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan üç büyük sergi "Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları", "Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru" ve "Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası" yıl sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak.

Dalí'nin düşsel dünyası AKM Galeri'de, Matisse'in sadeleştirilmiş biçim anlayışı ise AKM Çok Amaçlı Salon'da sergileniyor.