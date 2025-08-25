Kadraj Galeri Kadraj İkon ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2025! Bölümler ve ücretler...

ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF 2025-2026 akademik takvimi yayımlandı. İkinci üniversite kayıtları, güz/bahar dönem ders kayıtları ve sınav tarihleri (vize, final, bütünleme), mezuniyet sınavı tarihleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:21
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimini 24 Nisan 2025 tarihli Senato kararıyla oluşturdu.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ön Kayıt: 2 Mayıs – 3 Ekim 2025 arasında yapılacak.

Kesin Kayıt: 25 Ağustos – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Uluslararası Öğrenciler (Sınavsız): 2 Haziran – 3 Ekim 2025 aralığında kayıt yaptırabilecek

GÜZ YARIYILI DERS KAYIT VE SINAVLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Ders Kayıtları

Materyal ücreti ödemesiyle birlikte normal kayıt: 29 Eylül – 3 Ekim 2025

Mazeretli kayıt: 6 – 10 Ekim 2025

Dersler: 6 Ekim 2025 – 9 Ocak 2026

Ara (Vize) Sınavları (Farklı oturumlar):

I ve II. Oturum: 22 Kasım 2025

III. Oturum: 23 Kasım 2025

Final (Yarıyıl Sonu) Sınavları:

I ve II. Oturum: 10 Ocak 2026

III. Oturum: 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavları:

I ve II. Oturum: 14 Şubat 2026

III. Oturum: 15 Şubat 2026

BAHAR YARIYILI DERS KAYIT VE SINAV TAKVİMİ NASIL?

Ders Kayıtları

Materyal ücreti ödemeli: 16 – 20 Şubat 2026

Mazeretli: 23 – 27 Şubat 2026

Dersler: 23 Şubat – 29 Mayıs 2026

Ara (Vize) Sınavları:

I ve II. Oturum: 18 Nisan 2026

III. Oturum: 19 Nisan 2026

Final (Yarıyıl Sonu) Sınavları:

I ve II. Oturum: 13 Haziran 2026

III. Oturum: 14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavları:

I ve II. Oturum: 18 Temmuz 2026

III. Oturum: 19 Temmuz 2026

MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin üç ders sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek

ATA AÖF TAKVİMİ

Soru Yanıt
İkinci üniversite ön kayıt tarihleri nedir? 2 Mayıs – 3 Ekim 2025 arasıdır.
Güz döneminde ders kayıtları hangi tarihlerde yapılır? Normal kayıt: 29 Eylül – 3 Ekim 2025; mazeretli: 6 – 10 Ekim 2025.
Güz dönemi vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman? Vize: 22–23 Kasım or 22–23 & 23 Kasım; Final: 10–11 & 11 Ocak; Bütünleme: 14–15 Şubat 2026.
Bahar dönemi ders kayıt ve sınav tarihleri nelerdir? Kayıt: 16–20 Şubat; Dersler: 23 Şubat – 29 Mayıs 2026; Vize: 18–19 Nisan; Final: 13–14 Haziran; Bütünleme: 18–19 Temmuz 2026.