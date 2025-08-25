ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2025! Bölümler ve ücretler...

ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF 2025-2026 akademik takvimi yayımlandı. İkinci üniversite kayıtları, güz/bahar dönem ders kayıtları ve sınav tarihleri (vize, final, bütünleme), mezuniyet sınavı tarihleri haberimizde.
|Soru
|Yanıt
|İkinci üniversite ön kayıt tarihleri nedir?
|2 Mayıs – 3 Ekim 2025 arasıdır.
|Güz döneminde ders kayıtları hangi tarihlerde yapılır?
|Normal kayıt: 29 Eylül – 3 Ekim 2025; mazeretli: 6 – 10 Ekim 2025.
|Güz dönemi vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman?
|Vize: 22–23 Kasım or 22–23 & 23 Kasım; Final: 10–11 & 11 Ocak; Bütünleme: 14–15 Şubat 2026.
|Bahar dönemi ders kayıt ve sınav tarihleri nelerdir?
|Kayıt: 16–20 Şubat; Dersler: 23 Şubat – 29 Mayıs 2026; Vize: 18–19 Nisan; Final: 13–14 Haziran; Bütünleme: 18–19 Temmuz 2026.