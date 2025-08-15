Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

Stott, LAD Bible'a yaptığı açıklamada, "Maaş çok yüksek değil. Devlet memurluğu gibi bir durum. Astronotluk para kazanmak için yapılan bir iş değil" dedi. Kariyeri boyunca iki görevde yer alan Stott, uzayda toplam 100 günden fazla zaman geçirdi ve 2009'daki STS-128 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç aylık bir görev yaptı.