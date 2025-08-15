Kadraj Galeri Kadraj İkon Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

Astronot maaşları gündeme gelirken, NASA astronotu olmanın birçok kişi için prestijli ve heyecan verici bir meslek olmasına rağmen, kazancının çoğu zaman beklenenden daha düşük olduğu ortaya çıktı. Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronotluğun fiziksel ve zihinsel açıdan son derece zorlu bir görev olduğunu vurgularken, maaşının sanıldığı kadar yüksek olmadığını da açıkladı. Peki NASA astronotu tam olarak ne kadar kazanıyor? İşte astronot maaşları…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 18:27
Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

NASA astronotlarının kazançları, görevlerinin riskli ve yoğun doğasına rağmen farklı seviyelerde seyrediyor. Peki astronotlar gerçekten ne kadar kazanıyor? İşte NASA astronotlarının en düşük ve en yüksek aylık gelirleri…

Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

NASA ASTRONOTU NE KADAR KAZANIYOR?

Astronotluk mesleği hem tehlikeli görevleri hem de zorlu çalışma koşullarıyla öne çıkıyor. Ancak eski NASA astronotu Nicole Stott, bu mesleğin beklenildiği kadar yüksek kazanç sağlamadığını söylüyor.

Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

Stott, LAD Bible'a yaptığı açıklamada, "Maaş çok yüksek değil. Devlet memurluğu gibi bir durum. Astronotluk para kazanmak için yapılan bir iş değil" dedi. Kariyeri boyunca iki görevde yer alan Stott, uzayda toplam 100 günden fazla zaman geçirdi ve 2009'daki STS-128 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç aylık bir görev yaptı.

Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

ASTRONOT MAAŞI NE KADAR?
NASA verilerine göre astronotların yıllık maaşı ortalama 152 bin 258 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak eğitim düzeyi ve deneyime göre bu rakam değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, geçtiğimiz aylarda 9 ay boyunca ISS'te kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore'un, maaşlarına yalnızca yaklaşık bin dolar ek ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde eski astronot Cady Coleman, 2010-2011'deki 159 günlük görevinde günlük yalnızca 4 dolar aldığını açıklamıştı.

Astronot maaşı ne kadar? NASA astronotu ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek ve en düşük aylık maaş

EN YÜKSEK MAAŞ ALAN ASTRONOTLAR
Tarihte en yüksek maaş alan astronotlardan biri, 1969'da Ay'a ilk adımı atan Apollo 11 ekibinden Neil Armstrong oldu. Armstrong, yıllık 27 bin 401 dolar kazanıyordu.