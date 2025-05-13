Aşkı anında hisseder: Şıpsevdi 3 burç belli oldu

Astrolojiye göre her burcun aşka yaklaşımı farklıdır. Bazı burçlar aşka olan ilgisini hızla yönlendirebilir. Bu burçlar için aşk çoğu zaman tutku değil merak ve heyecanla başlar. Duygular hızlı filizlenir ama aynı hızla da solabilir. Bir bakmışsınız aşık olmuş sonra bir bakmışsınız çoktan başka biri ilgisini çekmiş. Astrolojiye göre bu üç burç duygular konusunda oldukça değişken.