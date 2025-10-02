Kadraj Galeri Kadraj İkon Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

Bedelli askerlik yükümlülerinin en çok merak ettiği konulardan biri, görev yerine gidiş-dönüş masraflarının devlet tarafından karşılanıp karşılanmadığıdır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan yol ve iaşe ödeneği, asker adaylarının sevk sürecinde önemli bir destek oluşturuyor. Peki askerlik yol parası ne zaman yatar? İşte 2025 sevk parası miktarı...

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:57
Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı, yeni celp dönemine ilişkin askerlik yerlerini açıkladı ve sorgulama ekranını erişime açtı. Vatani görevini yapmaya hazırlanan binlerce yükümlü, sevk işlemlerinin ardından yol parası ve iaşe bedeliyle ilgili detayları araştırıyor. Peki askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır?

Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

ASKERE GİDERKEN ÖDENEN YOL MASRAFI NASIL HESAPLANIYOR?

22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanıyor.

Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli

Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Sevk evrakının alınmasının ardından yol masrafı ödemeleri genellikle en geç 3 iş günü içinde PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.

Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

YOL MASRAFI NEREDEN VE NASIL ALINIYOR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.