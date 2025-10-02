Askerlik yol parası ne zaman yatacak, hangi tarihte alınır? 2025 sevk parası ne kadar?

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli