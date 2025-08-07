Kadraj Galeri Kadraj İkon Askerlik sevk tarihleri 2025: Ağustos ayı asker sevk dönemi başladı mı? 1. 2. ve 3. grup er sevk tarihleri ne zaman?

Askerlik sevk tarihleri 2025: Ağustos ayı asker sevk dönemi başladı mı? 1. 2. ve 3. grup er sevk tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı 2025 Ağustos sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detayları resmi olarak duyurdu. Bakanlığın açıklamalarına göre askerlik sevk tarihleri ve işlemlerinde bu döneme özel bazı düzenlemeler ve bilgilendirmeler yer aldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:38
Askerlik yapacak olan yükümlüler için 2025 yılı asker sevk tarihleri kesinleşti. 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilen seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ardından askerlik sevk belgeleri, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gruplara göre farklı zamanlarda alınmaya başlanacak. Peki, asker sevk tarihleri ne zaman başlayacak ve sevk süreci nasıl işleyecek? İşte 2025 asker sevk tarihleri ve bilmeniz gereken tüm detaylar.

2025 Yılının Asker Sevk Tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre;

1'inci Grup (Yedek Subay, Astsubay Adayları ve Erler): Sevk başlangıç tarihi 7 Ağustos 2025

2'nci Grup Erler: Sevk başlangıç tarihi 4 Eylül 2025

3'üncü Grup Erler: Sevk başlangıç tarihi 2 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Sevk belgeleri, 1'inci grupta sevke tabi olanlar için sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren; 2 ve 3'üncü gruplarda ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edilebilecek.

Sevk Başlangıç Tarihi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Askerlik sevk başlangıç tarihi, yükümlünün birliğe teslim olacağı ilk günü ifade eder. Bu tarih, askerlik sürecinin resmi başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Sevk sürecinin bitiş tarihi ise, yükümlünün askerlik eğitimini tamamlayarak birlikten ayrılacağı son günü kapsar. Yani sevk tarihleri, askerliğin başlaması ve sona ermesi için yol gösterici tarih aralığını oluşturur.

Yol ve İaşe Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Yükümlülere, askerlik yapacakları eğitim birliklerine ulaşımda kullanacakları yol ve iaşe bedelleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan ikamet adresi esas alınarak ödenir. Yükümlüler, bu ödemeleri kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTTmatik cihazlarından kolaylıkla alabilirler.