Askerlik sevk tarihleri 2025: Ağustos ayı asker sevk dönemi başladı mı? 1. 2. ve 3. grup er sevk tarihleri ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı 2025 Ağustos sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detayları resmi olarak duyurdu. Bakanlığın açıklamalarına göre askerlik sevk tarihleri ve işlemlerinde bu döneme özel bazı düzenlemeler ve bilgilendirmeler yer aldı.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 10:38