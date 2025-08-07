Askerlik sevk tarihleri 2025: Ağustos ayı asker sevk dönemi başladı mı? 1. 2. ve 3. grup er sevk tarihleri ne zaman?

Askerlik yapacak olan yükümlüler için 2025 yılı asker sevk tarihleri kesinleşti. 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilen seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ardından askerlik sevk belgeleri, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gruplara göre farklı zamanlarda alınmaya başlanacak. Peki, asker sevk tarihleri ne zaman başlayacak ve sevk süreci nasıl işleyecek? İşte 2025 asker sevk tarihleri ve bilmeniz gereken tüm detaylar.