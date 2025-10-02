Asgari ücrete ocakta %25 zam hesabı: İlk rakamlar geldi! Maaşlar 27 bin 630 TL'ye yükselir mi? Emekli, memur, özel sektör...
Ocak ayına yaklaşılırken gözler yine maaş artışlarına çevrildi. Hem asgari ücretliler hem de özel sektör çalışanları 2026'da geçerli olacak zam oranlarını merakla bekliyor. Yaklaşık üç aylık sürede şekillenecek rakamlar için şimdiden hesaplamalar başladı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masadaki formüller neler? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:15