Asgari ücrete ocakta %25 zam hesabı: İlk rakamlar geldi! Maaşlar 27 bin 630 TL'ye yükselir mi? Emekli, memur, özel sektör...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, memur, emekli ve asgari ücretli için gözler ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Yıl sonu enflasyon rakamlarının netleşmesi zam oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Bu kapsamda uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve asgari ücret tahminleri dikkat çekiyor.