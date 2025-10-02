Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücrete ocakta %25 zam hesabı: İlk rakamlar geldi! Maaşlar 27 bin 630 TL'ye yükselir mi? Emekli, memur, özel sektör...

Asgari ücrete ocakta %25 zam hesabı: İlk rakamlar geldi! Maaşlar 27 bin 630 TL'ye yükselir mi? Emekli, memur, özel sektör...

Ocak ayına yaklaşılırken gözler yine maaş artışlarına çevrildi. Hem asgari ücretliler hem de özel sektör çalışanları 2026'da geçerli olacak zam oranlarını merakla bekliyor. Yaklaşık üç aylık sürede şekillenecek rakamlar için şimdiden hesaplamalar başladı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Masadaki formüller neler? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:15
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, memur, emekli ve asgari ücretli için gözler ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Yıl sonu enflasyon rakamlarının netleşmesi zam oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Bu kapsamda uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve asgari ücret tahminleri dikkat çekiyor.

Geçen Yılın Tahminini Tutan JP Morgan'dan Yeni Rapor

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, bu kez de yeni öngörüsünü paylaştı. Kurum, 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılmasını bekliyor.

JP Morgan'ın yıl sonu için açıkladığı enflasyon hedefi ise yüzde 29,5 oldu.

Morgan Stanley: Enflasyon 2025'te %30, 2026'da %21

Bir diğer küresel bankacılık devi Morgan Stanley ise eylül ayında yayımladığı raporda, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü.

Banka, yeni yılda asgari ücrette de yüzde 20 ila 25 aralığında artış bekliyor.