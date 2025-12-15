Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Masaya teklif gelecek mi? İki rakam ön planda

Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Masaya teklif gelecek mi? İki rakam ön planda

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken sürecin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:02
Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar

Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca maaşları değil; işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları ile GSS primleri başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar

İlk Toplantıda Rakam Çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantıya işveren tarafını temsilen TİSK katılırken, işçi tarafı toplantıda yer almadı.

Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar

Görüşmelerde ağırlıklı olarak çalışma takvimi ele alındı, ücret artışına dair herhangi bir oran veya tutar gündeme gelmedi.

Asgari ücrete 7 formüllü zam: 2. görüşme bu hafta! Masaya teklif gelecek mi? İki rakam ön planda

"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ KORUYACAK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar

İkinci Toplantı 18 Aralık'ta

Komisyonun ilk toplantısında, ikinci görüşmenin tarihi de netleşti. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek.