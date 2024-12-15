Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: "Enflasyonun üzerinde seyredecek"

Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: "Enflasyonun üzerinde seyredecek"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 16 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığı ifade edilirken üçüncü toplantı tarihinin de belli olmadığı belirtildi. Yapılacak zamla ilgili TBMM'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." dedi. Yapılacak zam için birçok senaryo da bulunuyor. İşte konuşulan zam senaryoları ve asgari ücret hesaplaması...

Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:32
İkinci toplantıda rakam konuşuldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 16 Aralık'ta toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İkinci toplantıda rakam konuşuldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer aldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

İkinci toplantıda rakam konuşuldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

RAKAM KONUŞULDU MU?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. Aklımızda mutlaka bir şey var. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İkinci toplantıda rakam konuşuldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İşveren heyeti başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un, işçi heyeti başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın yaptığı toplantı, basına kapalı yaklaşık 1 saat sürdü.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin sunum yaptığını belirten Ağar, sunumların ardından işçi ve işveren heyetlerinin görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET, PAZARLIK MASASI DEĞİL"

Hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini vurgulayan Ağar, şöyle devam etti:

"Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim. 'Ona göre bir yol çizelim.' dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi: Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşmesi döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret, pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolu var."

İkinci toplantıda rakam konuşuldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

"GÜZEL GÜNLERDEN BİZ DE FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Ağar, yeni asgari ücretin milyonlarca asgari ücretli çalışanın yaşam koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mız, 'Kötü günler geride kaldı.' diyor. Kötü günlerin geride kalması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mutlu eder, sevindirir. Madem kötü günler geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla gelecek güzel günlerde, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim, evlerinin kirasını verebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, mutfaktaki tenceresini kaynatabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık."

KOMİSYONDAKİ İŞÇİLER TALEPLERİ YAZILI BİLDİRECEK

Komisyonda işçi heyetinde yer alan 4 işçinin sorun ve taleplerini dile getirdiğini belirten Ağar, "Benim burada söylediklerim de arkadaşlarımın görüşleri. Arkadaşlarımız, 'Biz şu asgari ücreti talep ediyoruz' diye TÜRK-İŞ'e bir belge verecekler. Öyle bir belgeyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz." dedi.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için sürecin çok uzamayacağını, henüz tarihi belli olmayan üçüncü toplantıda yeni ücretin belirlenebileceğini vurgulayan Ağar, şunları söyledi:

"Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz, para isteyen tarafız. Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. Aklımızda mutlaka bir şey var. İnsanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz."

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