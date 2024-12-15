Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: "Enflasyonun üzerinde seyredecek"

"GÜZEL GÜNLERDEN BİZ DE FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Ağar, yeni asgari ücretin milyonlarca asgari ücretli çalışanın yaşam koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mız, 'Kötü günler geride kaldı.' diyor. Kötü günlerin geride kalması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mutlu eder, sevindirir. Madem kötü günler geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla gelecek güzel günlerde, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim, evlerinin kirasını verebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, mutfaktaki tenceresini kaynatabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık."

KOMİSYONDAKİ İŞÇİLER TALEPLERİ YAZILI BİLDİRECEK

Komisyonda işçi heyetinde yer alan 4 işçinin sorun ve taleplerini dile getirdiğini belirten Ağar, "Benim burada söylediklerim de arkadaşlarımın görüşleri. Arkadaşlarımız, 'Biz şu asgari ücreti talep ediyoruz' diye TÜRK-İŞ'e bir belge verecekler. Öyle bir belgeyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz." dedi.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için sürecin çok uzamayacağını, henüz tarihi belli olmayan üçüncü toplantıda yeni ücretin belirlenebileceğini vurgulayan Ağar, şunları söyledi:

"Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz, para isteyen tarafız. Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. Aklımızda mutlaka bir şey var. İnsanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz."