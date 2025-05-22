Kadraj Galeri Kadraj İkon ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30'u aşarsa...

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30'u aşarsa...

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonlarca özel sektör çalışanını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündeme oturdu. Özellikle yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların alım gücü azalırken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:08
ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30’u aşarsa...

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelede gelinen son nokta, hem işverenleri hem de çalışan kesimi yakından ilgilendiriyor. Özellikle 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmaması sonrası gözler 2025 yılı Temmuz ayına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30’u aşarsa...

2025 ASGARİ ÜCRETE ARA (İKİNCİ) ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücret her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor. Bu yılın başında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi.

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı ile ilgili kendisine yöneltilen soruda vatandaşların satın alma gücüne dikkat çekerek "Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz'da ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30’u aşarsa...

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Ajans Bugün'de Haktan Uysal'ın asgari ücret ile ilgili sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30’u aşarsa...

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Daha önce hep hayır yapmayacağız cevabı geliyordu kesin ama şimdi bakacağız demesi böyle bir ihtimalin olduğunu da gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30’u aşarsa...

Geçtiğimiz yıl yapılmadı ama ondan önceki yıl yapıldı. Enflasyona bakılacak. Düşüş devam ediyor. Ocak ayında yüzde 30 civarında bir artış yapıldı asgari ücrete. Yıllık enflasyon düşüyor.