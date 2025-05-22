ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30'u aşarsa...

2025 ASGARİ ÜCRETE ARA (İKİNCİ) ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor. Bu yılın başında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi.

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı ile ilgili kendisine yöneltilen soruda vatandaşların satın alma gücüne dikkat çekerek "Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz'da ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.