ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Faruk Erdem açıkladı! %30'u aşarsa...
Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonlarca özel sektör çalışanını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündeme oturdu. Özellikle yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların alım gücü azalırken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:08