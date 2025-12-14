Kadraj Galeri Kadraj İkon Aralık ayı ilave tediye ödeme günü 2025: 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne kadar yatacak?

Aralık ayı ilave tediye ödeme günü 2025: 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne kadar yatacak?

Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye takvimi netleşti. İlk ödemenin haziran ayında yapılmasının ardından gözler yılın ikinci yarısında yatırılacak tutara çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte 2025 yılına ilişkin ikinci ödeme tarihi de kesinlik kazandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:03
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı ilave tediyesinin ikinci yarısı 17 Aralık 2025 tarihinde kamu işçilerinin hesaplarına yatırılacak. Böylece yılın ilk yarısında yapılan ödemenin ardından, kalan kısım aralık ayında ödenmiş olacak.

Bakanlık daha önce mayıs ayında yaptığı bilgilendirmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda ilk ödemenin Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildiğini hatırlatmıştı.

Aynı duyuruda yılın kalan bölümüne ilişkin ödeme planı da kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İlave Tediye Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

Kamu işçilerine ödenen ilave tediye, yıllık toplam 52 günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.

Bu ödemenin 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük bölümü ise yılın ikinci yarısında olmak üzere iki eşit parça halinde yapılıyor.