Aralık ayı enflasyon beklentisi 2025: Yılın son enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yılın son ayına girilmesiyle birlikte gözler yeniden enflasyon istatistiklerine çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayan Aralık verisi aynı zamanda tüketici fiyat endeksi üzerinde de kritik bir etki yaratacak. Kasım ayında enflasyonun beklenenden düşük gelmesi yıl sonu beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Peki aralık ayı enflasyonu hangi tarihte açıklanacak, son altı aylık enflasyon için öngörüler nasıl şekilleniyor?

Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:36
Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın üçüncü gününde yayımladığı enflasyon verileri, bu kez takvimin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle farklı bir tarihte duyurulacak.

3 Ocak'ın Cumartesi gününe gelmesi sebebiyle Aralık ayına ilişkin enflasyonun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Bu veri, hem emekli ve memur maaş artışlarını hem de yılın ilk ekonomik gündemini şekillendirecek. Piyasalarda Aralık ayı için son beklenti, enflasyonun aylık bazda %1,31 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Kasım ayında yıllık artış hızını aşağı çeken ve beklenenin altında kalan oran ise bu süreci daha da dikkat çekici hale getirdi.

Son 6 Aylık Enflasyona Yönelik 2025 Beklentileri

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yılın ikinci yarısına ilişkin tabloyu ayrıntılarıyla aktardı. Kurtuluş'un hatırlatmasına göre, temmuzdan itibaren aylık enflasyonun %2'nin üzerinde seyretmesi belirgin bir trend oluşturmuştu. Kasım ayındaki ani yavaşlama ise tüm çevrelerde şaşkınlık yarattı.