Aralık ayı enflasyon beklentisi 2025: Yılın son enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Yılın son ayına girilmesiyle birlikte gözler yeniden enflasyon istatistiklerine çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının güncellenmesinde belirleyici rol oynayan Aralık verisi aynı zamanda tüketici fiyat endeksi üzerinde de kritik bir etki yaratacak. Kasım ayında enflasyonun beklenenden düşük gelmesi yıl sonu beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Peki aralık ayı enflasyonu hangi tarihte açıklanacak, son altı aylık enflasyon için öngörüler nasıl şekilleniyor?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:36