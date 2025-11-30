Kadraj Galeri Kadraj İkon Aralık 2025 burç karnesi: Hangi burçlar duygularının esiri olacak?

Aralık 2025 burç karnesi: Hangi burçlar duygularının esiri olacak?

2025'in son ayı geldiğinde gezegenler burçlar üzerinde önemli etkiler bırakıyor. Aralık ayı, bazı burçlar için şans ve fırsatlarla dolu olurken, bazıları duygularının yoğunluğunu daha derin hissedecek. Astrolojik hareketler, aşk, kariyer ve sosyal yaşamda belirleyici olurken, burçların her biri farklı enerjilerle yeni deneyimlere yelken açacak. İşte Aralık ayında burçları bekleyen heyecan, sürpriz ve duygusal dalgalanmalar...

Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:59
2025 yılının tamamlanmasına son 1 ay kala, astrologlar burçlar üzerinde gezegen hareketlerinin etkilerini paylaşıyor. Aralık ayında özellikle bir burç şanslı bir döneme girerken, bazı burçlar duygularının yoğun hissedileceği bir süreçten geçecek.

Astrolog Inbaal Honigman, Merkür'ün 29 Kasım'da geri hareketini tamamlamasıyla yenı yıla daha hazır bir şekilde girilebileceğini söylüyor.

Honigman'a göre Aralık ayının en şanslı burçlarından biri Yay olacak: "Yay burcunda birçok gezegenin bir arada bulunması, bu ayı onlar için oldukça avantajlı kılıyor. Merkür, Venüs ve Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte, zaten hareketli olan dönem daha da keyifli hale geliyor."

Balık burcu ise duygusal yoğunluğun yüksek olacağı bir ay geçirecek. Disiplin gezegeni Satürn ve hayallerin gezegeni Neptün'ün Balık burcunda etkili olması, içsel farkındalığı artıracak ve 2026 planlarını netleştirme imkanı sağlayacak.

Aralık ayında burçların hayatında neler olacak?

Koç (21 Mart – 19 Nisan)
2026'da Koç burcunu etkileyecek iki önemli gezegen var; ancak Aralık ayı sakin ve keyifli geçecek. Mars, ayın ilk yarısında Yay burcunda olacak, bu da sosyal etkinliklerde enerjinizi artıracak. 15 Aralık'tan sonra Mars Oğlak burcuna geçiyor ve kariyer fırsatları ön plana çıkıyor.