Aralık 2025 burç karnesi: Hangi burçlar duygularının esiri olacak?

Honigman'a göre Aralık ayının en şanslı burçlarından biri Yay olacak: "Yay burcunda birçok gezegenin bir arada bulunması, bu ayı onlar için oldukça avantajlı kılıyor. Merkür, Venüs ve Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte, zaten hareketli olan dönem daha da keyifli hale geliyor."