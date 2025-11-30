Aralık 2025 burç karnesi: Hangi burçlar duygularının esiri olacak?
2025'in son ayı geldiğinde gezegenler burçlar üzerinde önemli etkiler bırakıyor. Aralık ayı, bazı burçlar için şans ve fırsatlarla dolu olurken, bazıları duygularının yoğunluğunu daha derin hissedecek. Astrolojik hareketler, aşk, kariyer ve sosyal yaşamda belirleyici olurken, burçların her biri farklı enerjilerle yeni deneyimlere yelken açacak. İşte Aralık ayında burçları bekleyen heyecan, sürpriz ve duygusal dalgalanmalar...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:59