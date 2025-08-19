Araç kamerası hangi model araçlara takılacak? Araç takip cihazı sistemi zorunlu mu?

OKUL SERVİS ARAÇLARI İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Yönetmelik, okul servis araçları için geçici bir esneklik de getiriyor. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için, yeni sistem zorunluluğu 31 Aralık 2027'ye kadar ertelendi. Bu sayede, servis araçları işletmecileri, yeni düzenlemeye uyum sağlamaya yeterli süreye sahip olacak.
1. Araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?
İlk kez tescil edilecek tüm araçlar zorunlu olarak sistemleri bulunduracak. Eski araçlar ise kademeli geçiş takvimine tabi.
2. Eski araç sahipleri ne zaman sistemlerini yenilemek zorunda?
2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028.
3. Okul servis araçları için sistem zorunluluğu ne zaman başlayacak?
18 Şubat 2025 – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen servis araçları için 31 Aralık 2027'ye kadar ertelendi.
4. Bu sistemler hangi amaçla getiriliyor?
Araç ve yolcu güvenliğini artırmak, kazalarda ve acil durumlarda hızlı müdahale sağlamak ve kayıt tutmak amacıyla.
5. Yönetmeliği hangi kurumlar uygulayacak?
İçişleri Bakanlığı, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütme sorumluluğuna sahip.