Araç kamerası hangi model araçlara takılacak? Araç takip cihazı sistemi zorunlu mu?

ARAÇ KAMERASI NE İŞE YARAR?

Araç kamerası, yani araç içi veya araç dışı monte edilen kamera sistemi, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmak, olası kazaları belgelemek ve bazı durumlarda hukuki veya sigorta süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılır. İşlevleri şunlardır:

Kaza ve olay kayıtları: Ani çarpışmalar veya trafik kazaları sırasında görüntü kaydederek kazanın kim tarafından kaynaklandığını belgelemeye yardımcı olur.

Hukuki delil sağlama: Trafik kazası veya anlaşmazlık durumlarında mahkeme veya sigorta süreçlerinde kanıt olarak kullanılabilir.

Hırsızlık ve vandalizm önleme: Aracın park halindeyken veya hareket halindeyken çevresini kaydederek, olası hırsızlık veya zarar durumlarında delil sağlar.

Sürüş davranışını izleme: Araç filoları veya ticari taşımacılıkta sürücünün güvenli sürüş alışkanlıklarını takip etmek için kullanılır.

Acil durum butonlarıyla entegrasyon: Bazı sistemlerde acil durum butonlarıyla birlikte çalışarak, olay anında hızlı yardım çağrısı yapılmasına imkan verir.