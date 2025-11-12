Kadraj Galeri Kadraj İkon Araba almayı düşünen baksın! 110 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit tutarı...

Otomobil sahibi olma hayali kuran vatandaşlar mevcut birikimlerine ek olarak taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Kredi aylık taksit tutarları ve faiz oranları ise banka banka değişkenlik gösteriyor. Peki araba almak için 110 bin TL taşıt kredisi çeken biri 24 ay süresince bankaya ne kadar geri ödeme yapar? Taksit tutarları ve faiz oranı ne olur? İşte banka banka güncel ödeme tablosu.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:46
Otomobil sahibi olmak isteyenler taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar arasında değişkenlik gösteren faiz oranları ve aylık taksit tutarları, kredi tercihinde belirleyici rol oynuyor. İşte güncel banka banka ödeme tabloları ve kredi detayları.

110.000 TL 24 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Ödeme Tabloları

AKBANK

Faiz Oranı
%3,19

Aylık Taksit
7.323,54 TL

Toplam Ödeme
176.397 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,15

Aylık Taksit
7.284,89 TL

Toplam Ödeme
175.387 TL

TEB

Faiz Oranı
%3,39

Aylık Taksit
7.518,30 TL

Toplam Ödeme
180.989 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
7.528,10 TL

Toplam Ödeme
181.224 TL