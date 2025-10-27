Kadraj Galeri Kadraj İkon Ara tatil öncesi öğretmenlerin gündemde! Kasım ayı seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte eğitim camiasının gündemi yeniden hareketlendi. Öğretmenler ara tatil döneminde gerçekleştirilecek mesleki seminerlerin bu yıl hangi formatta düzenleneceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla çevrim içi olarak yapılan seminerlerin bu yıl da aynı şekilde olup olmayacağı binlerce öğretmenin takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:52
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri yine gündeme taşındı. Ara tatil döneminde yapılacak mesleki seminerlerin bu yıl online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

Henüz Resmî Bir Açıklama Gelmedi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Kasım dönemi mesleki seminerlerine ilişkin henüz bir duyuru yapmadı. Bakanlıktan resmi açıklama beklenirken, öğretmenler geçtiğimiz yılki uygulamanın bu yıl da sürdürülmesini talep ediyor.

Özellikle farklı illerde görev yapan öğretmenler, çevrim içi seminerlerin ulaşım ve konaklama yükünü ortadan kaldırdığı gerekçesiyle online formatın devam etmesini istiyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL SİSTEM NASILDI?

2024 Kasım ara tatili döneminde yapılan seminerler öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine çevrim içi şekilde gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o dönem yaptığı açıklamada, "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve okullarda yaptığımız ziyaretlerde öğretmenlerimizle eğitime dair konuları istişare ediyoruz. Birçok meslektaşımızın talebi doğrultusunda, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak ara tatil seminerlerini çevrim içi olarak düzenleme kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.