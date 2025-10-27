Ara tatil öncesi öğretmenlerin gündemde! Kasım ayı seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? Online mı, yüz yüze mi olacak?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte eğitim camiasının gündemi yeniden hareketlendi. Öğretmenler ara tatil döneminde gerçekleştirilecek mesleki seminerlerin bu yıl hangi formatta düzenleneceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla çevrim içi olarak yapılan seminerlerin bu yıl da aynı şekilde olup olmayacağı binlerce öğretmenin takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:52