AÖL soru ve cevap anahtarı 2025: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL Sınav Sonuçları 20 Ocak 2026'da Açıklanacak

20-21 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem yazılı sınavlarının sonuçları için de takvim netleşti. MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek.