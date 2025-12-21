Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖL soru ve cevap anahtarı 2025: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL soru ve cevap anahtarı 2025: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından, adayların merakla beklediği soru-cevap ve sonuç takvimi belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 08:43
Sınavlara katılan öğrenciler, hem performanslarını değerlendirmek hem de sonuçlara ulaşmak için MEB'den yapılacak resmi açıklamalara odaklandı.

AÖL Soru ve Cevap Anahtarları 24 Aralık'ta Erişime Açılacak

Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem yazılı sınavlarında yöneltilen sorular ile bu sorulara ait cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. Buna göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.

Öğrenciler, ilgili dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM) çevrim içi platformları üzerinden ulaşabilecek.

AÖL Sınav Sonuçları 20 Ocak 2026'da Açıklanacak

20-21 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem yazılı sınavlarının sonuçları için de takvim netleşti. MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi'nin resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.