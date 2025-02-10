Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 Bahar Dönemi için akademik takvimini yayımladı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından ön lisans ve lisans öğrencileri Bahar Dönemi'ne yönelik kayıt yenileme işlemleri için tarihlerle ilgili bilgi arayışına girdi. AÖF, öğrencilerinin yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlaması için kayıt yenileme ve sınav tarihlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:05
AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte güz dönemi sona erdi. Öğrenciler şimdi Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. AÖF, 2025 Bahar Dönemi için akademik takvimi yayımlarken öğrenciler için önemli tarihleri de duyurdu. Peki, AÖF Bahar Dönemi'ne başlamak isteyen öğrenciler hangi tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak?

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

AÖF 2025 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri

AÖF öğrencilerinin 2025 Bahar Dönemi'ne başlamadan önce tamamlaması gereken en önemli işlemlerden biri kayıt yenileme. Bu yıl, kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında ders kayıtlarını güncelleyerek Bahar Dönemi'ne resmi olarak başlamış olacaklar.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, öğrencilere internet üzerinden kolayca yapılabilir. Öğrenciler, öğrenci şifresiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme işlemi için öğrencilere, "Ders Ekle/Sil" bölümüne erişim sağlanır.

KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

Bu bölümde, öğrenciler istedikleri dersleri seçerek kayıtlarını güncelleyebilirler. Önemli olan, kayıt yenileme işlemini 10 Şubat ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlamaktır. Belirtilen süre dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

2025 Bahar Dönemi AÖF Sınav Takvimi

Bahar döneminde öğrenciler için sınav tarihlerinin de duyurusu yapıldı.

İşte 2025 Bahar Dönemi sınav takvimi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025