AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte güz dönemi sona erdi. Öğrenciler şimdi Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. AÖF, 2025 Bahar Dönemi için akademik takvimi yayımlarken öğrenciler için önemli tarihleri de duyurdu. Peki, AÖF Bahar Dönemi'ne başlamak isteyen öğrenciler hangi tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak?