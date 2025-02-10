AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: Bahar dönemi AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? 2025 sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 Bahar Dönemi için akademik takvimini yayımladı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından ön lisans ve lisans öğrencileri Bahar Dönemi'ne yönelik kayıt yenileme işlemleri için tarihlerle ilgili bilgi arayışına girdi. AÖF, öğrencilerinin yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlaması için kayıt yenileme ve sınav tarihlerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:05