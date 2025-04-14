AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

2025 yılı AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri için bahar dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihler merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?