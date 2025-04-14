AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
AÖF öğrencileri için büyük bir merak konusu haline gelen 2025 bahar dönemi ara sınavları öncesi sınav giriş yerleri öğrencilerin gündeminde başı çekiyor. Nisan ayında yapılacak olan AÖF vize sınavları için geri sayım başladı ve öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını öğrenmek için AÖF sistemini sıkça kontrol ediyor.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:44