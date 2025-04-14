Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖF öğrencileri için büyük bir merak konusu haline gelen 2025 bahar dönemi ara sınavları öncesi sınav giriş yerleri öğrencilerin gündeminde başı çekiyor. Nisan ayında yapılacak olan AÖF vize sınavları için geri sayım başladı ve öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını öğrenmek için AÖF sistemini sıkça kontrol ediyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:44
AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

2025 yılı AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri için bahar dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihler merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi sonrasında bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu.

AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025'te yapılacak.

AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının 2.haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF 2025 sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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