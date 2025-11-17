Altında tansiyon dinmiyor: Sert satış sonrası kritik eşik ne? Gram ve dolarda yeni tahmin

Baydar, son gelişmelerin piyasadaki risk algısını doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de hükümetin açılması parasal sisteme güvenin artması anlamına da geliyor. O yüzden hükümetin açılamama riskini düşünerek altına geçenlerin pozisyon boşaltarak tekrar dolara döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak tek sebep bu değil. Bunun yanında enflasyonun zamanında açıklanamayacak olması ve bu nedenle Fed'in önünü göremeyecek durumda olması nedeniyle Powell temkinli olunacağı sinyalini verdikten sonra da piyasada Fed faiz indirimi beklentileri hızla düşmeye başladı. Bu durum da kaçınılmaz olarak altına satış gelmesine neden oldu."