Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:49

Altında tansiyon dinmiyor: Sert satış sonrası kritik eşik ne? Gram ve dolarda yeni tahmin

2025'e damgasını vuran yatırım araçlarının başında gelen altında tansiyon bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz hafta hızlı yükselişle dikkat çeken gram altın haftanın son gününde sert satışlara teslim oldu. Dolar/TL ise 42.30 civarında yatay bir seyir sürdürürken yatırımcıların aklındaki soru değişmedi. Peki altın yeniden yukarı döner mi? Yıl sonu fiyatlamaları neyi işaret ediyor? İşte merak edilen uzman yorumları!

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:49
Geçtiğimiz haftaya güçlü bir yükselişle başlayan altın piyasası perşembe ve cuma günlerinde gelen yoğun satışlarla birlikte adeta frene bastı. Haftaya 5.400 TL seviyesinde giren gram altın, perşembe günü gün içi hareketinde 5.767 TL'ye kadar tırmanarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Ancak zirvenin hemen ardından yön hızla aşağı döndü.

CUMA GÜNÜ SATIŞ DALGASI DERİNLEŞTİ

Haftanın son işlem gününde satışların yoğunlaşmasıyla beraber altın fiyatlarındaki geri çekilme yüzde 2'nin üzerine çıktı. Gram altın cuma günü 5.488 TL seviyesine kadar inse de haftayı 5.551 TL'den tamamladı.

DOLAR/TL'DE SAKİN AMA YUKARI EĞİMLİ SEYİR

Yurt içi döviz piyasasında ise dolar/TL'nin sınırlı bir yükselişle beraber yatay bir bantta hareket ettiği görülüyor. 42 seviyesinin üzerine çıkan kur, hafta boyunca 42,30 civarında dengelendi.

'BU DURUM KAÇINILMAZ OLARAK ALTINA SATIŞ GETİRDİ'

Altında yaşanan sert geri çekilmenin arkasındaki dinamikleri ve yıl sonu beklentilerini Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e değerlendirdi.

Baydar, son gelişmelerin piyasadaki risk algısını doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de hükümetin açılması parasal sisteme güvenin artması anlamına da geliyor. O yüzden hükümetin açılamama riskini düşünerek altına geçenlerin pozisyon boşaltarak tekrar dolara döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak tek sebep bu değil. Bunun yanında enflasyonun zamanında açıklanamayacak olması ve bu nedenle Fed'in önünü göremeyecek durumda olması nedeniyle Powell temkinli olunacağı sinyalini verdikten sonra da piyasada Fed faiz indirimi beklentileri hızla düşmeye başladı. Bu durum da kaçınılmaz olarak altına satış gelmesine neden oldu."