Altında tansiyon dinmiyor: Sert satış sonrası kritik eşik ne? Gram ve dolarda yeni tahmin
2025'e damgasını vuran yatırım araçlarının başında gelen altında tansiyon bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz hafta hızlı yükselişle dikkat çeken gram altın haftanın son gününde sert satışlara teslim oldu. Dolar/TL ise 42.30 civarında yatay bir seyir sürdürürken yatırımcıların aklındaki soru değişmedi. Peki altın yeniden yukarı döner mi? Yıl sonu fiyatlamaları neyi işaret ediyor? İşte merak edilen uzman yorumları!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:49