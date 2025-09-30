Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ons altın yüzde 1'e yakın primle 3.865 dolara ulaştı. İç piyasada gram altın ise 5.163 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında yükselişin ardındaki sebepleri değerlendirdi. Peki gram altın rekor kırmaya devam edecek mi? Altın fiyatı neden hızla yükseliyor? İşte merak edilen açıklamalar ve güncel fiyatlar haberimizde!
Giriş Tarihi: 30.09.2025 08:12