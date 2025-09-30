Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ons altın yüzde 1'e yakın primle 3.865 dolara ulaştı. İç piyasada gram altın ise 5.163 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında yükselişin ardındaki sebepleri değerlendirdi. Peki gram altın rekor kırmaya devam edecek mi? Altın fiyatı neden hızla yükseliyor? İşte merak edilen açıklamalar ve güncel fiyatlar haberimizde!

Giriş Tarihi: 30.09.2025 08:12
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman düzeltme yakın diyerek tarih verdi

Altın fiyatları dur durak bilmiyor ve rekor üstüne rekor geliyor. Ons altın 3.865 dolar seviyesine yükselirken, iç piyasada gram altın 5.163 lirayı gördü. Peki bu yükselişin arkasında hangi gelişmeler var, yıl sonu hedefi ne olacak?

"Altına Talep Çılgınlık Noktasında"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, yükselişin nedenlerini şu sözlerle aktardı:
"Altını besleyen birçok neden var. Hem merkez bankaları hem de bireysel yatırımcılar tarafında talep en üst seviyelerde. Bu da doğal olarak yeni rekorları beraberinde getiriyor."

Sarı, altının artık bir "çılgınlık noktasına" ulaştığını belirterek yıl sonuna yaklaşırken Amerika'da iki faiz indirimi beklentisinin güçlendiğine dikkat çekti.

ABD'de Hükümet Kapanma Riski

Uzman, altın fiyatlarını etkileyen en yakın vadedeki gelişmelerden birinin ABD'de hükümetin kapanma riski olduğunu vurguladı:
"Eğer anlaşma sağlanmazsa 850 milyon kişi iş bırakabilir. Trump'ın bu kez işten çıkarma tehdidi içeren çıkışı da alışılmışın dışında. Bu durum ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturuyor."

ABD'deki tarife savaşlarının enflasyonu yükselttiğini, buna rağmen Fed'in faiz indirmek zorunda kaldığını hatırlatan Sarı, dolar endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kaybettiğini de hatırlattı.