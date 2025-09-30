Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi

"Altına Talep Çılgınlık Noktasında"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, yükselişin nedenlerini şu sözlerle aktardı:

"Altını besleyen birçok neden var. Hem merkez bankaları hem de bireysel yatırımcılar tarafında talep en üst seviyelerde. Bu da doğal olarak yeni rekorları beraberinde getiriyor."