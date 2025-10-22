"Faiz İndirimi Altını Güçlü Kılmaya Devam Ediyor"

Jeopolitik risklerin ve küresel gerilimlerin altın fiyatlamasında etkili olduğuna dikkat çeken Okşak, bu haftanın hem Türkiye hem de ABD'deki faiz kararları açısından kritik olduğunu söyledi:

"Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 29 Ekim'de ise Fed'in faiz kararı var. Piyasalar şu anda en çok bu gelişmeleri fiyatlıyor. Hem içeride hem dışarıda faiz indirimleri, altını güçlü tutmaya devam ediyor."