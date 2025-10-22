Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında "FOMO" alarmı! Uzman isim net konuştu: Küçük yatırımcı nasıl hareket etmeli? Gramda rekor serisi sürecek mi?

Altında 'FOMO' alarmı! Uzman isim net konuştu: Küçük yatırımcı nasıl hareket etmeli? Gramda rekor serisi sürecek mi?

Altın fiyatları son haftalarda peş peşe rekor kırarken yatırımcıların kafasındaki soru 'Almak için doğru zaman mı?' oluyor. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın piyasasındaki son durumu, fiyatların yönünü ve yatırımcıların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini anlattı. Peki küçük yatırımcı ne yapmalı? Altında rekor serisi bitti mi? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 08:31
Okşak, altın fiyatlarında dünkü yükselişin belirgin bir neden olmadan gerçekleştiğini ancak genel görünümün uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti. "Altında teknik anlamda da genel görünüm anlamında da uzun süredir devam eden bir yükseliş eğilimi var." diyen Okşak, fiyatların hafta başında 4 bin 269 dolardan 4 bin 327 dolara kadar tırmandığını, ardından küçük bir geri çekilme yaşandığını ifade etti.

"Faiz İndirimi Altını Güçlü Kılmaya Devam Ediyor"

Jeopolitik risklerin ve küresel gerilimlerin altın fiyatlamasında etkili olduğuna dikkat çeken Okşak, bu haftanın hem Türkiye hem de ABD'deki faiz kararları açısından kritik olduğunu söyledi:
"Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 29 Ekim'de ise Fed'in faiz kararı var. Piyasalar şu anda en çok bu gelişmeleri fiyatlıyor. Hem içeride hem dışarıda faiz indirimleri, altını güçlü tutmaya devam ediyor."

Okşak sabah saatlerinde altın fiyatlarında küçük bir düşüş görülse de gün genelinde yeniden yükseliş eğiliminin süreceğini öngördü.

"Küçük Yatırımcı İçin Şu An Doğru Zaman Değil"

Altın yatırımcısının en merak ettiği soruya da açıklık getiren Okşak, kısa vadeli alımlar için temkinli olunması gerektiğini vurguladı:
"Şu an altın almak için uygun bir dönem değil. Uzun süredir beklenen bir fiyat düzeltmesi gecikiyor. Bu gecikme, gerçekleştiğinde hareketin sert olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle küçük yatırımcı açısından şu aşamada alım yapmak riskli."

FOMO TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Okşak, duygusal reflekslerle hareket eden yatırımcıları da uyardı:
"FOMO dediğimiz, 'kaçırma korkusu' ile trene sonradan binmenin bir faydası yok. Evet, uzun vadede altın yükselir ama her yükseliş trendinde makul bir düzeltme dönemine ihtiyaç vardır."