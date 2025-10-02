Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Zayıflayan Dolar ve Faiz Beklentileri: Zayıf ekonomik veriler, dolar endeksini baskılarken, piyasalar bu ay yapılacak FED toplantısında %99 gibi ezici bir ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altını cazip hale getirirken, zayıf dolar da altının diğer para birimleriyle alımını ucuzlatarak talebi artırdı.