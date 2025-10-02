Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Altın fiyatları son zamanlarda oldukça fazla konuşuluyor. Altın fiyatları ABD'den gelen peş peşe olumsuz veriler ve FED'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle tarihi zirvelerini test ettikten sonra adeta nefes alma moduna geçti. Ons altının 3.900 dolara dayandığı, gram altının ise 5.100 TL bandını aştığı rekorların ardından piyasadaki yatay seyir, 'Bu sessizlik yeni bir fırtınanın habercisi mi?' sorusunu akıllara getirdi. Küresel yatırım devi Goldman Sachs'tan gelen ve piyasaları hareketlendiren '4.300 dolar' tahmini ise altın yatırımcısının iştahını yeniden kabarttı. Peki, rekorların ardından piyasaları şimdi ne bekliyor? İşte uzman analizleri teknik seviyeler ve altın fiyatlarını etkileyen kritik gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:31
Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Geride bıraktığımız haftalarda altın fiyatlarında yaşanan baş döndürücü yükselişin ardında yatan temel dinamikler, ABD ekonomisindeki belirsizliklere dayanıyor. Piyasaları şekillendiren üç ana faktör şunlar oldu:

Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Zayıf İstihdam Verileri: ABD'de özel sektör istihdamını ölçen ADP verisinin beklentilerin aksine 32.000 kişilik bir düşüş göstermesi, ekonominin soğuduğuna dair en güçlü sinyal oldu. Bu durum, FED'in ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği beklentisini körükledi.

Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Hükümetin Kapanma Krizi: ABD'de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanması, hem ekonomik verilere erişimi geciktirdi hem de küresel piyasalarda siyasi bir belirsizlik yarattı. Bu tür kriz anlarında yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına sığınır.

Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

Zayıflayan Dolar ve Faiz Beklentileri: Zayıf ekonomik veriler, dolar endeksini baskılarken, piyasalar bu ay yapılacak FED toplantısında %99 gibi ezici bir ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altını cazip hale getirirken, zayıf dolar da altının diğer para birimleriyle alımını ucuzlatarak talebi artırdı.

Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?

City Index kıdemli analisti Matt Simpson durumu "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" sözleriyle özetledi.