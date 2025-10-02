Altında fırtına öncesi sessizlik! Dev bankadan rekor tahmin geldi! Gram altın ve ons için yeni hedef ne?
Altın fiyatları son zamanlarda oldukça fazla konuşuluyor. Altın fiyatları ABD'den gelen peş peşe olumsuz veriler ve FED'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle tarihi zirvelerini test ettikten sonra adeta nefes alma moduna geçti. Ons altının 3.900 dolara dayandığı, gram altının ise 5.100 TL bandını aştığı rekorların ardından piyasadaki yatay seyir, 'Bu sessizlik yeni bir fırtınanın habercisi mi?' sorusunu akıllara getirdi. Küresel yatırım devi Goldman Sachs'tan gelen ve piyasaları hareketlendiren '4.300 dolar' tahmini ise altın yatırımcısının iştahını yeniden kabarttı. Peki, rekorların ardından piyasaları şimdi ne bekliyor? İşte uzman analizleri teknik seviyeler ve altın fiyatlarını etkileyen kritik gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:31