Altın son dakika: Gram altın alış satış ne kadar oldu? 27 Kasım canlı altın fiyatları

Altın fiyatları: Gram altın alış satış ne kadar oldu? 27 Kasım canlı altın tablosu
Birikimini altından yana tercih edenler sarı metal cephesinde son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken altın fiyatlarında yeni tablo merak konusu oldu. Peki 27 Kasım Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? 24 ayar gram altın düştü mü yükseldi mi? Düğünü, nişanı, özel günü olan fiyat tablosunu sorguluyor. İşte piyasadan canlı rakamlar.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:59