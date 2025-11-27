Altın son dakika: Gram altın alış satış ne kadar oldu? 27 Kasım canlı altın fiyatları

Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın fiyatları: Gram altın alış satış ne kadar oldu? 27 Kasım canlı altın tablosu

Birikimini altından yana tercih edenler sarı metal cephesinde son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken altın fiyatlarında yeni tablo merak konusu oldu. Peki 27 Kasım Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? 24 ayar gram altın düştü mü yükseldi mi? Düğünü, nişanı, özel günü olan fiyat tablosunu sorguluyor. İşte piyasadan canlı rakamlar.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:59
Birikimlerini altından yana kullanan yatırımcılar, sarı metalde yaşanan son dakika hareketliliğini yakından izliyor. Kasım ayının sonuna yaklaşırken altın piyasasında oluşan yeni tablo merak konusu haline geldi. Peki 27 Kasım Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalardan anlık değerler…

Gram altın
Alış: 5.664,59
Satış: 5.665,38

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.252,77
Satış: 5.296,33

Altın (ONS)
Alış: 4.146,09
Satış: 4.146,64

Altın ($/kg)
Alış: 132.788,00
Satış: 132.807,00