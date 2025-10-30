Altın şoku piyasayı sarstı! İslam Memiş’ten flaş uyarı: Hemen durun! Gram gümüşte ise yeni fiyat hedefi geldi

İslam Memiş Uyarısı: "Özellikle son 9 haftadır altın fiyatlarında rekor seviyeler gördük. Ons altında, gram altında ve piyasada altın kalmadı. Yoğun panik alımından dolayı. Hemen dolandırıcılar devreye girdi, hemen internetten sahte altın satışına başladılar. Vatandaş 'nasıl olsa kuyumcuda bulamıyorum' diye internetten verdi siparişi. Karşısında da böyle sürprizler çıkabiliyor."