Altın şoku piyasayı sarstı! İslam Memiş'ten flaş uyarı: Hemen durun! Gram gümüşte ise yeni fiyat hedefi geldi
Altın fiyatlarındaki rekor yükselişler, beraberinde tehlikeli bir 'sahte altın' tuzağını getirdi! 78 gramlık altının 21 gramının sahte çıkmasıyla büyük şok yaşayan piyasalar için İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: 'İş işten geçmiş oluyor.' Ünlü uzman, sahte altın tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri açıklarken, gümüş piyasası için de yeni fiyat hedefini duyurdu!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:43