Altın şoku piyasayı sarstı! İslam Memiş’ten flaş uyarı: Hemen durun! Gram gümüşte ise yeni fiyat hedefi geldi

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişler, beraberinde tehlikeli bir 'sahte altın' tuzağını getirdi! 78 gramlık altının 21 gramının sahte çıkmasıyla büyük şok yaşayan piyasalar için İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: 'İş işten geçmiş oluyor.' Ünlü uzman, sahte altın tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri açıklarken, gümüş piyasası için de yeni fiyat hedefini duyurdu!

Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:43
Finans piyasalarının en gözde yatırım aracı olan altında yaşanan rekor değer artışları, ne yazık ki dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, ambalajlı olarak satın aldığı 78 gramlık yatırım altınında büyük bir kısmının sahte olduğunun ortaya çıkması, altın yatırımcıları arasında büyük bir şok dalgası yarattı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren bu olayın ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları "bozmaya geldiğinde anlıyorlar" sözleriyle uyararak kritik tavsiyelerde bulundu. 30 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, sahte altın tuzağına karşı alınması gereken acil önlemleri tek tek sıraladı.

Uzun süredir altın piyasasının gündeminde olan sahte altın sorunu, özellikle son dönemdeki rekor talep ve fiyat artışlarıyla birlikte zirveye ulaştı. İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde bu tehlikenin nedenlerini ve dolandırıcıların yöntemlerini detaylıca anlattı.

Yoğun Talep, Yüksek Risk

Memiş'e göre, son 9 haftadır altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyeler piyasadaki altının tükenmesine neden oldu. Bu durum, dolandırıcıların hemen devreye girmesine zemin hazırladı:

İslam Memiş Uyarısı: "Özellikle son 9 haftadır altın fiyatlarında rekor seviyeler gördük. Ons altında, gram altında ve piyasada altın kalmadı. Yoğun panik alımından dolayı. Hemen dolandırıcılar devreye girdi, hemen internetten sahte altın satışına başladılar. Vatandaş 'nasıl olsa kuyumcuda bulamıyorum' diye internetten verdi siparişi. Karşısında da böyle sürprizler çıkabiliyor."

Modern Teknolojiyle Birebir Taklit

Dolandırıcılar, artık sadece ayarı düşük ürünler değil, aynı zamanda rafineri patentlerini ve etiketlerini birebir taklit ederek paketli gram altın bile üretebiliyorlar. Memiş, özellikle paketli ürünlerde gözle ayırt etmenin neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor:

Taklit Patentler: Sahte ürünlerde bile bütün rafinerinin bilgileri, ismi ve patentleri doğru bir şekilde yazılıyor.