Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, ons altının 3.642 dolar seviyesinde işlem görmesini sağladı. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte altına olan talep artarken, gram altın 4.844 TL seviyesinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 7.920 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını 31.583 TL'den işlem görüyor. Yarım altın fiyatı 15.840 TL seviyesinde yer alırken, 22 ayar bilezik gramı 4.690 TL'ye yükseldi. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel fiyatlar alım-satım yapanların yakın takibinde. İşte gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve bilezik fiyatlarıyla 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları tablosu…

Giriş Tarihi: 10.09.2025 15:58
Altın o fiyatı görecek! Alınmalı mı, beklenmeli mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelere yakın seyrediyor. Fed'in bu ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler güçlenirken, ons altın 3.642 dolar civarında dengelenmiş durumda. Dolar/TL kurundaki hareketlilik de yurt içi altın fiyatlarını etkiliyor.

10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 15.45 itibarıyla gram altın 4.844 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.920 TL, Cumhuriyet altını 31.583 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bilezik gramı 4.690 TL'den alıcı bulurken, yarım altın 15.840 TL'den satılıyor. Hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapacakların yakından takip ettiği güncel altın fiyatları, piyasadaki yön arayışının da önemli göstergesi olmaya devam ediyor.

FİNANS ANALİSTİ İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN AÇIKLAMASI

Piyasalarda güvenilir analizleriyle tanınan Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişin arkasındaki nedenleri ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı. Memiş, 2025 yılı boyunca jeopolitik gerilimler küresel ekonomideki belirsizlikler ve ticaret savaşları gibi faktörlerin altını güvenli liman olarak öne çıkardığını belirtti.

İslam Memiş'in analizlerine göre, yıla 3.050 TL seviyesinden başlayan gram altının 8 aylık süreçte 1.852 TL'lik bir artış göstermesi, yatırımcısını memnun eden bir performans oldu. Benzer şekilde ons altının da %40'a yakın bir değer kazandığı görülüyor.

ALTIN ALMAK VEYA SATMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği alım satım zamanlaması konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Önümüzdeki 10 günün piyasalar için oldukça dalgalı geçeceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı: