Altın o fiyatı görecek! Alınmalı mı, beklenmeli mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, ons altının 3.642 dolar seviyesinde işlem görmesini sağladı. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte altına olan talep artarken, gram altın 4.844 TL seviyesinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 7.920 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını 31.583 TL'den işlem görüyor. Yarım altın fiyatı 15.840 TL seviyesinde yer alırken, 22 ayar bilezik gramı 4.690 TL'ye yükseldi. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel fiyatlar alım-satım yapanların yakın takibinde. İşte gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve bilezik fiyatlarıyla 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları tablosu…