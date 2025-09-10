Altın o fiyatı görecek! Alınmalı mı, beklenmeli mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 15.45 itibarıyla gram altın 4.844 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.920 TL, Cumhuriyet altını 31.583 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bilezik gramı 4.690 TL'den alıcı bulurken, yarım altın 15.840 TL'den satılıyor. Hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi organizasyonlar için alım yapacakların yakından takip ettiği güncel altın fiyatları, piyasadaki yön arayışının da önemli göstergesi olmaya devam ediyor.