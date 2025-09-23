Altın kanatlandı 5 bin TL'yi aştı! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? 23 Eylül canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Altını birikim aracı olarak değerlendirenler Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. 5 bin TL bandını aşan gram altın inişli çıkışlı bir tablo izliyor. Peki 23 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar neler? 1 gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer türlerde son durum...
