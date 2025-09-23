Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın kanatlandı 5 bin TL'yi aştı! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? 23 Eylül canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Altını birikim aracı olarak değerlendirenler Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. 5 bin TL bandını aşan gram altın inişli çıkışlı bir tablo izliyor. Peki 23 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar neler? 1 gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer türlerde son durum...

Giriş Tarihi: 23.09.2025 08:56
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Altını birikim aracı olarak değerlendirenler Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki yeni tabloyu merak ediyor ve araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer birimlerde günce fiyat tablosu...

ALTIN (TL/GR)
Alış: 5.004,10
Satış: 5.004,69

22 Ayar Bilezik
Alış: 4.653,86
Satış: 4.689,75

Altın (ONS)
Alış: 3.757,13
Satış: 3.757,54

Altın ($/kg)
Alış: 120.101,00
Satış: 120.115,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 141.892,00
Satış: 141.909,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 33.220,00
Satış: 33.496,00

Yarım Altın
Alış: 16.661,00
Satış: 16.812,00

Çeyrek Altın
Alış: 8.331,00
Satış: 8.401,00