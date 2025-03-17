Kadraj Galeri Kadraj İkon ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

Altın piyasaları tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ederken yatırımcılar ons ve gram altındaki yönü merak ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından küresel belirsizliklerin tırmanışı altına olan talebi artırırken ons altın 3 bin doları aşarak rekor kırdı. Ancak yaşanan sert yükselişin ardından ons fiyatı 2 bin 980 dolar seviyelerine çekildi. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Uzmanlar hangi seviyelere dikkat çekiyor? İşte piyasalarda son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:35
ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

Geçtiğimiz hafta ons altın yüzde 2,6 değer kazanarak 3 bin dolar seviyesini test etti. Yılbaşından bu yana yüzde 14'lük bir sıçrama yapan altın yatırımcıların güvenli liman alımlarına yönelmesiyle tarihi zirvelerde geziniyor.

ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

Sabah'ta yer alan habere göre, analistler kritik destek seviyeleri olarak 2.833 dolar, 2.790 dolar ve 2.721 dolar noktalarına dikkat çekiyor. 17 Mart itibarıyla ons altın 2 bin 988 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

Altın Fiyatlarını Yükselten 4 Büyük Faktör

1- Jeopolitik Riskler ve Husiler Krizi: Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına yönelik saldırılar düzenlerken ABD'nin bu saldırılara misilleme yapması küresel ticarette maliyetleri artırdı. Artan tansiyon güvenli liman olan altına ilgiyi artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

2- Trump ve Ticaret Savaşları: ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma hamleleri, Çin ve Kanada'nın misilleme yapmasıyla ticaret savaşı endişelerini alevlendirdi. Bu durum yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi

3- Merkez Bankalarının Altın Alımları: Çin başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Çin'in üst üste dört ay boyunca altın alması piyasadaki talebi destekledi.