ALTIN FİYATLARINDA 4 KRİTİK MADDE | Gram altın dur durak bilmiyor! 4 bin 127 TL için tarih verildi
Altın piyasaları tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ederken yatırımcılar ons ve gram altındaki yönü merak ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından küresel belirsizliklerin tırmanışı altına olan talebi artırırken ons altın 3 bin doları aşarak rekor kırdı. Ancak yaşanan sert yükselişin ardından ons fiyatı 2 bin 980 dolar seviyelerine çekildi. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Uzmanlar hangi seviyelere dikkat çekiyor? İşte piyasalarda son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:35