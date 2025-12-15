Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ONS ne kadar?

Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ONS ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerinin güçlenmesiyle geçen haftayı sert yükselişle kapattı. Cuma günü son 7 haftanın en yüksek seviyesini test eden altın yeni haftaya da güçlü bir görünümle başladı. Peki 15 Aralık itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte merak edilen fiyatlar.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 08:06
Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ons ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükselişte, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Fed, geçtiğimiz Çarşamba günü yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimine giderken, Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları önceki toplantılara kıyasla daha yumuşak bir ton taşıdı. Yetkililer yeni faiz indirimleri için enflasyonda net bir gerileme ve iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ons ne kadar?

ANZ analisti Soni Kumari, altının görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, "Altının görünümü oldukça olumlu. Nokta grafikte yalnızca bir faiz indirimi öngörülse de piyasalar 2026 yılında iki faiz indirimi beklentisini fiyatlıyor." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ons ne kadar?

ABD verileri yakından izleniyor

Öte yandan ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvurularında yaklaşık 4,5 yılın en yüksek artışı kaydedildi.

Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ons ne kadar?

Ancak söz konusu artış istihdam piyasasında ciddi bir bozulma olarak yorumlanmıyor. Buna rağmen veriler, Fed'in ilerleyen dönemde daha temkinli bir politika izleyeceği beklentisini destekliyor.

Altın fiyatlarında 4 farklı senaryo! Yeni haftada yükseliş sinyali geldi! Gram ve ons ne kadar?

Dünya Altın Konseyi'nden yükseliş öngörüsü

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan "Altın 2026 Görünümü Raporu", altın piyasasına ilişkin iyimser beklentileri güçlendirdi. Rapora göre altın, 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi ve Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Bu süreçte altın fiyatları 50'den fazla kez rekor tazeledi.