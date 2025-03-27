Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gümrük tarifelerindeki belirsizlikler ve küresel risklerin artışı, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oluyor. Özellikle ons altın, 3 bin dolar seviyesinde ilerleyerek yatırımcıların odağında kalırken, gram altın da bu yükselişten güç alarak rekor seviyeler kaydediyor. Peki altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının seyrini nasıl değerlendiriyor? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatına ilişkin son durum.