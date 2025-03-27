Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gümrük tarifelerindeki belirsizlikler ve küresel risklerin artışı, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oluyor. Özellikle ons altın, 3 bin dolar seviyesinde ilerleyerek yatırımcıların odağında kalırken, gram altın da bu yükselişten güç alarak rekor seviyeler kaydediyor. Peki altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının seyrini nasıl değerlendiriyor? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatına ilişkin son durum.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 09:06
Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gümrük tarifelerindeki belirsizlikler ve küresel risklerin artması, altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor. Özellikle ons altın, 3 bin dolar seviyesinde hareket ederek yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki altın fiyatlarında düşüş var mı? 27 Mart 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının seyrine dair hangi değerlendirmelerde bulunuyor? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarına dair son gelişmeler.

Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın Fiyatları Yükseliş Trendinde

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı.

Memiş'e göre, dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam edecek.

Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram Altın İçin 4 Bin 500 Lira Seviyesine Dikkat

Şu an 3.700 TL civarında işlem gören gram altının yıl içinde 4 bin ile 4 bin 500 lira arasına ulaşabileceğini öngören Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar Etkisi Altının Yönünü Belirliyor

Doların hareketliliğine dikkat çeken uzman isim, döviz kurundaki değişimlerin altın fiyatları üzerinde önemli bir rol oynayacağını paylaştı.

Altın fiyatları düştü mü? 27 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

"Gram Altını Olan Parasını Korumalı"

Memiş, şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın şu an 3.750 lira seviyesinde. Dolardaki hareketler gram altındaki düşüşleri sınırlandırıyor. Gram altını olanların parasını koruması gerektiğini düşünüyorum. Yıl içerisinde 4 bin ile 4 bin 500 lira arası bir hareket bekliyoruz."