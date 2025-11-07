Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın fiyatları 7 Kasım 2025: Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? Düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Gram altın 5 bin 418 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 164 liraya, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liraya ulaştı. Küresel piyasalarda ABD verilerinin etkisiyle ons altın da 3 bin 994 dolar seviyesine çıkarak yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. İşte 7 Kasım 2025 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:19
Altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın 5 bin 418 liradan işlem görüyor. ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artması ve küresel belirsizliklerin sürmesiyle birlikte yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. İşte 7 Kasım 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında güncel fiyatlar…

Altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 418 liradan işlem görüyor. Dün altının gramı, günü yatay seyirle 5 bin 389,4 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 5 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam raporlarının ülkenin işgücü piyasasındaki zayıflığa işaret etmesi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları yükseldi. ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi de güvenli liman talebini artırıyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.