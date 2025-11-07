Altın fiyatları 7 Kasım 2025: Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? Düştü mü yükseldi mi?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Gram altın 5 bin 418 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 164 liraya, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liraya ulaştı. Küresel piyasalarda ABD verilerinin etkisiyle ons altın da 3 bin 994 dolar seviyesine çıkarak yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. İşte 7 Kasım 2025 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:19