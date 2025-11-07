Altın fiyatları 7 Kasım 2025: Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? Düştü mü yükseldi mi?

Altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın 5 bin 418 liradan işlem görüyor. ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artması ve küresel belirsizliklerin sürmesiyle birlikte yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. İşte 7 Kasım 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında güncel fiyatlar…