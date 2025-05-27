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Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Piyasa koşullarına göre inişli çıkışlı bir seyir izleyen altında son tablo merak ediliyor. Peki haftanın ikinci iş günü altının rotası ne yönde? 27 Mayıs Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı canlı altın piyasasına ilişkin taze veriler.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:07
Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

Altın yatırımcısı piyasadaki dalgalı seyri yakından izlemeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları 27 Mayıs Salı günü itibarıyla merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları anbean takip edilirken altının yönü haftanın ikinci iş gününde de yatırımcıların radarında. İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...

Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

🪙 27 Mayıs 2025 Güncel Altın Fiyatları (Alış - Satış)

🪙 Gram Altın (TL)

  • Alış: 4.165,38

  • Satış: 4.165,84


Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

🪙 22 Ayar Bilezik

  • Alış: 3.783,30

  • Satış: 3.824,90

Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

🪙 Altın (ONS)

  • Alış: 3.325,38

  • Satış: 3.325,76

Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

🪙 Altın ($/kg)

  • Alış: 106.344,00

  • Satış: 106.354,00