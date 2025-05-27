Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Piyasa koşullarına göre inişli çıkışlı bir seyir izleyen altında son tablo merak ediliyor. Peki haftanın ikinci iş günü altının rotası ne yönde? 27 Mayıs Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı canlı altın piyasasına ilişkin taze veriler.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:07