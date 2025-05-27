Altın düştü mü yükseldi mi? Ons, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Mayıs altın son dakika

Altın yatırımcısı piyasadaki dalgalı seyri yakından izlemeye devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları 27 Mayıs Salı günü itibarıyla merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları anbean takip edilirken altının yönü haftanın ikinci iş gününde de yatırımcıların radarında. İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...