Altın 5 haftanın zirvesinde: 1979’dan beri görülmeyen performans! Gramda yön ne olacak?
Küresel piyasalarda altının yukarı yönlü seyri yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi değerli metali beş haftanın zirvesine taşıdı. Pazartesi günü ons altın 4 bin 256 doları test ederek piyasaların odağına yerleşti. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen fiyatlar!
Giriş Tarihi: 01.12.2025 08:36