Altın 5 haftanın zirvesinde: 1979'dan beri görülmeyen performans! Gramda yön ne olacak?

Küresel piyasalarda altının yukarı yönlü seyri yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi değerli metali beş haftanın zirvesine taşıdı. Pazartesi günü ons altın 4 bin 256 doları test ederek piyasaların odağına yerleşti. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte merak edilen fiyatlar!

Giriş Tarihi: 01.12.2025 08:36
Pazartesi günü ons altın 4 bin 256 doları test ederek piyasaların odağına yerleşti. Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlar ile ABD'de hükümetin uzun süren kapanmasının ardından ortaya çıkan zayıf ekonomik görünüm faiz indirimine yönelik algıyı belirgin şekilde pekiştirdi.

Piyasalarda 25 baz puanlık indirime verilen olasılık yüzde 87 seviyesinde fiyatlanıyor.

1979'DAN BU YANA EN PARLAK YIL

Yatırımcıların dikkati bu hafta açıklanacak imalat verileri ve özel sektör istihdamına çevrilmiş durumda. Bu göstergeler, Fed'in politika toplantısı öncesi faiz indirimi ihtimaline ilişkin yeni ipuçları sunabilir.

Altın, yıl boyunca neredeyse her ay değer kazanarak 1979'dan beri görülen en güçlü yıllık performansını sergileme yolunda ilerliyor.

Merkez bankalarının hızlanan altın alımları ve altın destekli fonlara artan girişler, metalin rüzgârını daha da güçlendirdi. Bu akım, geçtiğimiz ay ons fiyatının 4 bin 380 doların üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu.