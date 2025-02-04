Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

Rize'nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.