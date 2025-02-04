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Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar 4 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu atamalara göre AFAD Başkanlığı'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atanırken, AFAD Başkanı Okay Memiş ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne getirildi. Peki yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan kimdir? İşte Pehlivan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:17
Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı.

Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

Rize'nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun'un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi mastırını tamamladı.

Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?

Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda (son yedi aylık dönemde) Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.