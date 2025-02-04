Ali Hamza Pehlivan kimdir, kaç yaşında? Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan nereli, evli mi?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar 4 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu atamalara göre AFAD Başkanlığı'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atanırken, AFAD Başkanı Okay Memiş ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne getirildi. Peki yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan kimdir? İşte Pehlivan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 08:17