ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan sınav akademik kariyer hedefi olan binlerce lisans mezununun ter döktüğü önemli bir viraj oldu. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en çok merak ettiği konu ise "ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusu oldu.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:14