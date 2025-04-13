ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Aynı Gün Yayınlanacak

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı da netlik kazandı. ÖSYM'nin son uygulamalarına paralel olarak, 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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