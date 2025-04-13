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ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan sınav akademik kariyer hedefi olan binlerce lisans mezununun ter döktüğü önemli bir viraj oldu. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en çok merak ettiği konu ise "ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:14
ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES soru kitapçığı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) ilk oturumu, 13 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, yüksek lisans programlarına başvurmak veya akademik kadrolara yerleşmek amacıyla ter döktü. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu ise ALES soruları ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı oldu.

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES soru kitapçığı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

2025 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 13 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday sözel ve sayısal testlerden oluşan bu kritik sınavda ter döktü.

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES soru kitapçığı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025-ALES/1 sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açılacak.

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES soru kitapçığı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: ALES soru kitapçığı açıklandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Aynı Gün Yayınlanacak

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı da netlik kazandı. ÖSYM'nin son uygulamalarına paralel olarak, 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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