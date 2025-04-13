Kadraj Galeri Kadraj İkon ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük gün geldi çattı. 2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) heyecanı bugün yaşanıyor. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan adaylar yüksek lisans programlarına girişte önemli bir kriter olan ALES için sınav salonlarındaki yerini alıyor. Peki ALES saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 08:39
ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için beklenen gün geldi çattı. Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olan adaylar yüksek lisans başvurularında ve akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan ALES için bugün ter dökecek.

ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

SINAV NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

13 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan ALES, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav salonlarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmış olmaları gerekiyor. Bu saatten sonra hiçbir aday salona alınmayacak.

ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

KAÇ SORU SORULACAK? SINAV SÜRESİ NE KADAR?

ALES toplamda 100 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınav sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşuyor. Adaylar, bu testlerdeki başarılarına göre lisansüstü programlara başvuru yapabilecek.

ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES NEDEN ÖNEMLİ?

ALES, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve benzeri akademik kadrolarda görev almak isteyenler için de büyük önem taşıyor. Ayrıca, bazı kamu kurumları da ALES puanını personel alımında değerlendirmeye alıyor.

ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/3) 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınavda adaylara toplam 100 soru için 150 dakika süre veriliyor. ALES'e katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularını çözerek ALES net hesaplaması yapabilecekler.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)