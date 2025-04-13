ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük gün geldi çattı. 2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) heyecanı bugün yaşanıyor. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan adaylar yüksek lisans programlarına girişte önemli bir kriter olan ALES için sınav salonlarındaki yerini alıyor. Peki ALES saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 08:39