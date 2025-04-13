ALES/1 sınav süresi ne kadar, kaç soru kaç dakika? ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için beklenen gün geldi çattı. Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olan adaylar yüksek lisans başvurularında ve akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan ALES için bugün ter dökecek.