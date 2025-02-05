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ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi

Lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) için başvuru süreci tamamlandı. 26 Ocak 2025'te sona eren başvuruların ardından başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, ALES 2025 için geç başvurular ve sınav tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:47
ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları için önemli bir sınav olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan takvime göre, ALES'e başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi de netleşti.

ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2025 Geç Başvuruları Ne Zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 2025 ALES/1 sınavı için geç başvurular 7 Mart 2025 tarihinde alınacak. Adaylar, geç başvurularını saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

Geç başvuru döneminde başvuru yapan adaylardan, normal başvuru ücretine kıyasla yüzde 50 daha fazla ücret alınacak. Bu nedenle adayların başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2025 Sınavı Ne Zaman?

2025 yılının ilk ALES sınavı 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavda 150 dakika boyunca sayısal ve sözel bölümlerden oluşan soruları yanıtlayacak.

ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Sınavdan alınan puanlar, 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak ve adaylar bu puanları yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanabilecek.