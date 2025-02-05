ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi

Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları için önemli bir sınav olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan takvime göre, ALES'e başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi de netleşti.