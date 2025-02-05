ALES geç başvurular ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi
Lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) için başvuru süreci tamamlandı. 26 Ocak 2025'te sona eren başvuruların ardından başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, ALES 2025 için geç başvurular ve sınav tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:47