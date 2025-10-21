Kadraj Galeri Kadraj İkon Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji'den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji'den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken 9 ilde kuvvetli yağışlara karşı 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili olurken kuzeydoğu bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgeler riskli? İşte 21 Ekim hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 21.10.2025 07:06
Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Meteorolojik tabloya göre yağışlar Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinde etkili olacak. Güney ve batı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuzeydoğuda ise yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur öne çıkıyor.

Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Yağışın Ana Ekseni: Ege ve Akdeniz

Akdeniz'de (Mersin hariç) ve Ege'de sağanaklar gün içinde aralıklarla sürecek. Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor; kısa süreli yoğunlaşmalara karşı dikkatli olunmalı.

Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

İç Anadolu'nun Güneyi ve Doğu Kuşağı

İç Anadolu'nun güneyinde zaman zaman etkisini artıran sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun doğusunda yağış geçişleri gün boyu sürebilir. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı var.

Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Karadeniz'in İçinde Pus ve Sis

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesindeki azalma, özellikle kara yolculuklarında dikkat gerektiriyor.

Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Sıcaklık: Normale Yakın Seyir

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Hissedilir bir artış ya da düşüş beklenmiyor; bölgesel yağışlar nedeniyle yerel sıcaklık dalgalanmaları görülebilir.