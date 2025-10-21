Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji'den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken 9 ilde kuvvetli yağışlara karşı 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili olurken kuzeydoğu bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgeler riskli? İşte 21 Ekim hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 07:06