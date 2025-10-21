Akdeniz’den fırtına gibi yağış geliyor! İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji’den 9 ile sarı uyarı: İstanbul’da saat belli oldu

Meteorolojik tabloya göre yağışlar Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinde etkili olacak. Güney ve batı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuzeydoğuda ise yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur öne çıkıyor.